La dgt admite el permiso b para conducir furgonetas ecológicas de hasta 4.250 kilos

3/05/2018 - 17:23

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Dirección General de Tráfico (DGT) autorizará tener el permiso B para conducir vehículos ecológicos de hasta 4.250 kilos siempre que el conductor tenga una antigüedad mínima de dos años con esa licencia, con lo que compensa el exceso de peso de las baterías y los depósitos de esas furgonetas.

De esta manera, si el vehículo ecológico sobrepasa los 3.500 kilos, y siempre que no exceda de 4.250 kilos, puede ser conducido por quienes cuenten con una antigüedad de dos años de la licencia de conducción B y no se les exigirá la obtención de la licencia C, estipulada para los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, según informó este jueves UNO, la Organización Empresarial de la Logística y el Transporte.

El secretario general de UNO, Francisco Aranda, indicó que se trata de "una decisión fundamental para incentivar el uso de vehículos ecológicos en el sector logístico español".

"Agradecemos la actitud proactiva de la DGT, tanto del área de Movilidad como la de Formación Vial, para defender medidas que favorezcan la expansión del uso de vehículos ecológicos en el sector y eliminar las barreras normativas que existían para ello", afirmó.

La reforma de la directiva europea del CAP (Certificado de Aptitud Profesional), centrada en la cualificación inicial y la formación continua de los conductores del transporte de mercancías o de viajeros por carretera, ha llevado a la Comisión Europea a contemplar la autorización de la conducción con dos años de antigüedad de la licencia de conducir de categoría B, siempre que la masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos e inferior 4.250 kilos provenga exclusivamente del exceso de masa del sistema de propulsión ecológico.

PAQUETERÍA Y LOGÍSTICA

Para su aplicación en España es necesario que, tras la publicación de la directiva CAP, la DGT proceda a su trasposición al Reglamento General de Conductores.

"Con esta medida, además, se avanza hacia una armonización normativa y seguimos los pasos normativos de otros países europeos como Suecia y Alemania. Se trata de una medida importante para las empresas de paquetería y logística si realmente se quiere fomentar una transición de furgonetas tradicionales hacia vehículos eléctricos o de gas", argumentó Aranda.

Por ejemplo, una furgoneta de 3.500 kilos propulsada por energías alternativas pasa a tener una masa máxima autorizada de 3.800 kilos, debido al peso de las baterías y/o tanques de gas que utiliza para ser ecológica, sin olvidar la perdida de volumen de carga que genera.

"Si el objetivo es favorecer el uso de vehículos ecológicos tenemos que salvar esta serie de dificultades que acaban frenando la expansión de su uso en España", añadió el secretario general de UNO.

(SERVIMEDIA)

03-MAY-18

MGR/caa