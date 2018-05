Los Boy Scouts cambian su nombre para integrar a niñas pero las Girl Scouts denuncian intrusismo y abusos sexuales

3/05/2018 - 18:14

Los Boy Scouts de América cambiará, a partir del 9 de febrero de 2019, el nombre de su programa destinado a adolescentes por 'Scouts BSA', abandonando el término 'boy' con el objetivo de incluir también a las mujeres, según ha dado a conocer la organización en un comunicado el pasado miércoles.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"A medida que entramos en una nueva era para nuestra organización, es importante que la juventud se pueda identificar con los 'Scouts' en todas las formas posibles", ha destacado el jefe de Boy Scouts of America, Michael Surbaugh, en el comunicado.

No obstante, el cambio de nombre afectará sólo al programa de adolescentes, si bien la organización conservará el nombre de 'Boy Scouts of America' y el programa para niños de entre 5 y 10 años mantendrá su denominación como 'Cub scouts' (cachorro).

La nueva nomenclatura se hará efectiva coincidiendo con la fecha de admisión de la primera niña en un programa de la organización, después de que en octubre de 2017 la junta directiva decidiera por unanimidad permitir la entrada de mujeres. Así, la iniciativa se une a la campaña 'Scout Me In' (reclútame) que tiene como objetivo aumentar el número de afiliados.

Sin embargo, según recogen medios americanos como The New York Post, Bustle o ABC News, desde Girl Scouts of the United States os America (GSUSA) han criticado esta decisión y han aludido a un intento por parte de la organización masculina de reclutar más miembros.

"En vez de abordar cuestiones sistémicas de la organización como los continuos casos de abusos sexuales o la mala administración financiera, BSA pretende acelerar su situación de afiliación reclutando niñas", según declaraciones de Girl Scouts al medio ABC News.

En esta línea, la organización femenina ha asegurado estar "confusa" en torno a por qué sus homólogos masculinos han decidido abordar a las niñas para darle un "empuje a su afiliación" en vez de abordar colectivos de niños latinos, negros o afroamericanos que, según aseguran, siempre han estado poco representados en los Scouts.

Según The New York Post, el número de afiliados a los Boy Scouts se ha visto reducido en un tercio desde el año 2000 y en 2006 contaba con alrededor de 2 millones de niños en sus filas, mientras que las Girl Scouts cuentan con 1,8 millones de afiliadas.

La organización masculina ha asegurado en el comunicado que la decisión es fruto de muchos años "recibiendo peticiones por parte de las familias y las niñas" así como de haber llegado a la conclusión que tiene como objetivo " poder ofrecer a las familias una opción adicional en las necesidades de desarrollo de todos sus hijos".

Por su parte, Gils Scouts ha asegurado en un comunicado recogido por ABC News que "es la mejor organización femenina de liderazgo creado por y para las niñas". "Creemos firmemente en la importancia de un ambiente de todo chicas que crea un espacio seguro para que las niñas aprendan y se desarrollen", han matizado.

SCOUTS ESPAÑA, A FAVOR DEL CAMBIO

Por otro lado, el portavoz de la organización ASDE Scouts de España, Álvaro Sánchez Delgado, que agrupa tanto a chicos como a chicas adolescentes, ha señalado en una entrevista con Europa Press que se encuentran "encantados" de que la "referencia de Scouts", como es la organización americana, "adopte un nombre que acoja a cuanta más gente mejor".

En este sentido, Sánchez Delgado ha apuntado a que la historia de creación de los Movimientos Scouts "diferenció" dos grupos "no mixtos" debido a su creación en el año 1907. "A partir de entonces, la organización 'Guía' para mujeres y 'Scouts' para hombres avanzan y aceptan ambos géneros en los dos", ha apuntado.

En esta línea, el portavoz ha asegurado que, la presencia de niñas en el Movimiento Scout "venía de antes" pues el grupo de 'Cub Scout' que comprende hasta los 11 años "ya era mixto", como también lo era el colectivo 'Venture Group', un grupo "más moderno" según Sánchez Delgado que integraba "tanto a chicos como a chicas".

"Lo que se ha hecho ahora es ampliar la denominación para que todo el mundo se sienta incluido pero ya había grupos mixtos que, por lo demás, tenían itinerarios muy similares", ha apostillado el portavoz.

En cuanto a las acusaciones por parte de la organización Girl Scouts, Sánchez Delgado ha asegurado que "cualquier alusión al tema racial" parte del "desconocimiento" puesto que los Boy Scouts de América "tienen manuales traducidos para personas de origen latino" y la "apertura" a las minorías es, a su juicio, "un hecho". "Nos consta el esfuerzo y desde hace mucho años tienen participantes de color y de origen asiático", ha matizado.

Por último, en el caso español, según ha asegurado Sánchez Delgado, la organización se encuentra, como en el caso de otros países en los que está presente, adherida a un "acuerdo" entre la Organización Mundial del Movimiento Scout y la Asociación Mundial de Guías Scouts (WAGGGS, por sus siglas en inglés World Association of Girl Guides and Girl Scouts) para que ambas entidades "colaboren" y "se vean beneficiadas".