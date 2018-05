El Vaticano estudia con obispos alemanes si dar la comunión a cónyuges cristianos no católicos

3/05/2018 - 18:46

Un grupo de cardenales y obispos alemanes, entre los que están el presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, el cardenal Reinhard Marx, y el cardenal arzobispo de Colonia, Rainer Maria Woelki, se reúnen desde este jueves 3 de mayo en el Vaticano para estudiar la posibilidad de que en algunos casos los protestantes casados con un católico o una católica, que tengan fe en la Eucaristía, puedan recibir la comunión.

Se trata de analizar junto a miembros de la Curia romana -como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria Ferrer, el presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, el cardenal Kurt Koch o el subsecretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Markus Graulich- el concepto de la "intercomunión" o lo que es lo mismo si cónyuges no católicos de matrimonios mixtos pueden acceder a la comunión, según ha informado la Santa Sede.

La delegación alemana se completa con la presencia del obispo de Münster, Felix Genn; el obispo de Speyer y presidente de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal alemana, Karl Heinz Wiesemann; el obispo de Regensburg y vicepresidente de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal alemana, Rudolf Voderholzer; el obispo de Magdeburg y presidente de la Comisión para el Ecumenismo de la Conferencia Episcopal alemana, Gerhard Feige, y el secretario general de la Conferencia Episcopal alemana, Hans Langendörfer.

La reunión se produce después de que la Conferencia Episcopal alemana, presidida por el cardenal Reinhard Marx, aprobara en febrero, con los votos a favor de dos tercios de los obispos del país, un borrador que contemplaba la posibilidad de que cónyuges cristianos no católicos accedieran a la comunión si estaban casados con un católico y bajo ciertas circunstancias lo que generó un gran debate teológico en el país.

En marzo, siete obispos alemanes escribieron una carta a la Congregación para la Doctrina de la Fe y al Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos para solicitar una aclaración sobre este aspecto, y entre los firmantes se encontraba el cardenal de Colonia Rainer Maria Woelki, que participará en esta cita. En opinión de Woelki se trata de una cuestión doctrinal y no pastoral por lo que no puede ser decidida unilateralmente por una conferencia episcopal.

Por eso, los obispos que no estaban de acuerdo pidieron al Vaticano una resolución que aclarase si una decisión de tal importancia podía ser tomada por una sola conferencia episcopal o debía ser adoptada por la Iglesia católica en su conjunto.

Por su parte, presidente de la Conferencia Episcopal alemana, el cardenal Reinhard Marx, que no había sido informado de esta solicitud, se mostró sorprendido por esta carta y aseguró que lo que habían aprobado los obispos alemanes en febrero era solo un borrador y no un texto definitivo.

En su encíclica Ecclesia de Eucharistia, Juan Pablo II autorizó a que cristianos no católicos recibieran la comunión en "circunstancias especiales" con el fin de "satisfacer una grave necesidad espiritual para la salvación eterna de los fieles"; pero añadió que "la intercomunión no es posible mientras no se hayan restablecido del todo los vínculos visibles de la comunión eclesial".

Por su parte, el Papa Francisco, en respuesta a una mujer que le preguntó precisamente sobre la intercomunión durante su visita a una iglesia protestante, dijo: "Yo me pregunto: compartir la Cena del Señor, ¿es el final del camino o el viático para caminar juntos? Dejo la pregunta a los teólogos, que son los que saben. Es verdad que en cierto sentido compartir es como decir que ya no hay diferencias entre nosotros, que tenemos la misma doctrina -subrayo esta palabra, difícil de entender-. Pero me pregunto, ¿no tenemos el mismo bautismo? Si tenemos el mismo bautismo debemos caminar juntos".