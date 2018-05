'la manada'. carmena denuncia la "lejanía" del poder judicial respecto a los ciudadanos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llamó este viernes a "reflexionar sobre la lejanía que existe entre el poder judicial y los ciudadanos", que se ha reflejado, en su opinión, en la sentencia y el voto particular sobre 'La Manada', el grupo de chicos que presuntamente abusó sexualmente de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

A Carmena se le preguntó, al término de la presentación de la programación de San Isidro, si considera que el juez Ricardo González, autor del voto particular que pedía la absolución de los encausados, cumplió o no con su deber al contrastar la declaración de la denunciante y defender el 'in dubio pro reo'.

La alcaldesa prefirió señalar la necesidad de reflexionar para que "no haya la lejanía que hay entre el poder judicial y los ciudadanos" y "para ver si el poder judicial funciona como debería funcionar", especialmente en casos como el de 'La Manada' en que hace "análisis tan compejos sobre actos que tienen mucho que ver con la vida cotidiana y con las mujeres".

Preguntada también por la manifestación contra la "cultura de la violación" convocada para esta tarde, dijo que "cómo no voy a apoyarla", y llamó la atención sobre lo "dramático" de "tener que enseñar a las niñas a que tengan miedo, a protegerse", cuando debería haber una sociedad en la que una mujer "no pueda sufrir nada que tenga que ver con su integridad" y "con su sexualidad".

Finalmente, reivindicó "otra manera de entender el sexo, con los placeres compartidos", y no el "sexo unilateral de la prostitución y la pornografía". Un enfoque que atribuyó a las mujeres, de las que, aseguró, "tenemos una idea diferente del sexo, de placer para ambos".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, que acudió a la presentación del programa de San Isidro, también mostró su apoyo a la concentración de esta tarde y se reafirmó en que la sentencia de 'La Manada' "debía haber concluido en que fue agresión sexual y violación", no solamente abuso; ahora espera que los recursos a la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra depare esa decisión. A su modo de ver, el problema no es cuántos años más vayan a estar en la cárcel los acusados, sino entender que "cuando una mujer dice no es no" y "cualquier agresión es una violación".

