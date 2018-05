El Papa pide obispos que cuiden de los fieles frente a los que van solo a por "la paga"

El Papa ha pedido obispos que cuiden de los fieles frente a los que van solo a por "la paga" en la homilía de la misa matutina que ha celebrado en la capilla de la Casa de Santa Marta y en la que también ha subrayado que la Iglesia católica no puede ir adelante sin "la custodia de los pastores".

"Velar significa envolverse en la vida del rebaño: Jesús distingue bien al verdadero pastor del empleado, de aquel que va por la paga y al que no le interesa si viene el lobo y se come a una oveja: no le interesa. En cambio, el verdadero pastor, que vela, que está implicado en la vida del rebaño, defiende no sólo a todas las ovejas, defiende a cada una, confirma a cada una y si una se va o se pierde, va a buscarla y la reconduce. Está tan implicado que no deja que se pierda ni una sola", ha explicado Francisco.

En su homilía, el Pontífice ha definido al obispo como "aquel que vigila, aquel que vela", que actúa como la centinela y "que sabe ver para defender a la grey de los lobos que vienen". Así, ha manifestado que un buen obispo es aquel que conoce el nombre de todo su rebaño, en referencia a la comunidad cristiana y para el Papa es esta cualidad la que "hace comprender cómo Jesús ha concebido al obispo cercano".

"Cuántas veces hemos oído: "¡Oh, este obispo! Sí, es bueno, pero no se ocupa tanto de nosotros, está siempre ocupado; o "este obispo se enreda en los asuntos, es un poco especulador y esto no va"; o "este obispo se ocupa de cosas que no van con su misión; o este obispo está siempre con la valija en la mano, siempre por ahí, por doquier; o está con la guitarra en la mano, cada uno puede pensar. Y, precisamente, el pueblo de Dios sabe cuándo el pastor es pastor, cuándo el pastor está cerca, cuándo el pastor sabe velar y da la propia vida por sus fieles. La cercanía", ha reflexionado.

Finalmente, ha pedido que no le falte a la Iglesia "la custodia de los pastores" porque según ha manifestado no se puede ir adelante "sin ella". "Que haya hombres así, trabajadores, de oración, cercanos, cercanos al pueblo de Dios en una palabra: hombres que sepan velar", ha concluido.