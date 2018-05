Cs pide en el Congreso eliminar una disposición que impide volver a homologar títulos universitarios extranjeros

5/05/2018 - 10:29

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a eliminar una disposición que impide la homologación de títulos universitarios de españoles en el extranjero cursados antes de la aplicación del Plan Bolonia.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En concreto, la formación naranja reclama la eliminación del punto 2 de la disposición transitoria primera de Real Decreto aprobado en 2014 por primer gobierno de Mariano Rajoy que regula la homologación y la convalidación de estudios extranjeros de educación superior.

Según esta disposición, los españoles que ya hubieran logrado la homologación de sus títulos superiores cursados en el extranjero antes de 2014, no podrían pedir nuevamente la homologación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

Fuentes de Ciudadanos han explicado a Europa Press que esta disposición provoca que una persona que ya hubiese homologado antes de 2014 su titulación universitaria extranjera, y ahora necesitase actualizarla a una titulación del nuevo Plan Bolonia para acceder a un puesto de trabajo, no podría hacerlo.

"Esta inadmisión a la homologación plantea un escenario en el que se dan casos de ciudadanos que no pueden optar a una oposición de Grupo A cuando otra persona con el mismo título si puede optar al mismo, o personas que no pueden sumar los puntos necesarios en un concurso de oposición porque parte de su formación no ha sido homologada y, por lo tanto, reconocida", expone Ciudadanos en el texto de su PNL, que fue presentada el pasado 27 de abril para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte.

"Numerosos estudiantes universitarios españoles que deciden realizar sus estudios en el extranjero sufren numerosos problemas a la hora de convalidar sus estudios y, consecuentemente, genera dificultades y barreras a la hora de acceder tanto al mercado laboral privado como, sobre todo, a las Administraciones Públicas como facultativos médicos, docentes u otras profesiones", añade la formación en el texto registrado en el Congreso.