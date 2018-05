La Audiencia de Barcelona también ve abuso sexual y no violación en la penetración a una menor que se quedó en 'shock'

Esta vez el titular ha sido muy acertado. Lo que no parecen querer entender los jueces es que, si no hay consentimiento, es violación. El consentimiento debe ser expreso, no por omisión de resistencia activa. Por otra parte, ¿se han leído el código penal? Porque la violación también existe cuando hay intimidación, no es necesaria la violencia. ¿En serio pretenden que una adolescente en shock no está intimidada. No tienen vergüenza ni ética.