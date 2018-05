Anastacia habla sin tapujos de su cáncer: "Intenté no centrarme en lo negativo"

5/05/2018 - 11:15

MADRID, 5 (CHANCE) Anastacia es una de las artistas abanderas en la lucha contra el cáncer de mama. Desde que le fuera diagnosticado a ella en 2003, la cantante norteamericana se encuentra muy sensibilizada en la lucha y prevención de esta enfermedad.

Así, Anastacia visitó nuestro país para sorprender a unas fans entre las que se encontraba Belén, una mujer que había luchado contra esta enfermedad y que había encontrado en sus canciones la banda sonora de su vida.

Emocionada, la artista no dudó en explicar a Carlos Sobera cómo había vivido ella el proceso de esta enfermedad: "Intenté no centrarme en lo negativo y que saliera algo hermoso de algo tan duro". Además, Anastacia explicó en el plató de Volverte a Ver que "me di cuenta de que a muchas mujeres les da vergüenza decir que tienen cáncer de mama, pero deben saber que hay luz al final del túnel, que se puede salir y siempre encuentras a alguien que te apoye".

Unas palabras que acompañó con un alegato donde manifestaba cuál había sido el impulso que le había llevado a mostrarse como uno de los rostros visibles en la lucha contra el cáncer de mama: "Me sentí motivada para convertirme en la persona que diera voz a la mujeres con cáncer".