Las asociaciones de bebés robados se concentran en Madrid por el Día de la madre

6/05/2018 - 14:05

Un año más, con motivo del Día de la madre, se han reunido las tres asociaciones de Madrid de bebés robados en una concentración en homenaje a todas las mujeres a las que les arrebataron a sus hijos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Dicha movilización ha tenido lugar a las 11.30 de la mañana, junto a la estatua ecuestre de la Puerta del Sol en Madrid, a la que han participado las asociaciones 'Todos los niños robados son también mis niños', 'Adelante Bebés Robados' y 'SOS Bebés Robados Madrid'.

Entre 1936 y hasta bien entrada la democracia miles de niñas y niños fueron robados de cárceles, clínicas y hospitales cambiando la vida y la identidad de miles de personas. Según víctimas pertenecientes a estas asociaciones, son muchas las madres que ingresaron en distintos hospitales para dar a luz y nunca más supieron nada de esos niños, puesto que los médicos aseguraban que estaban muertos, llegando a enseñarles cadáveres que no cuadraban con el de niños recién nacidos por su tamaño.

De esta manera, también han afirmado que los papeles que tienen no cuadran, así como que no existen las partidas de ingreso en el hospital, de nacimiento o defunción, entre otras.

"Seguimos en la lucha, no vamos a parar, que esto no sea una palabra tabú, que todas las madres salgan a la calle y cuenten su historia porque hay muchas que no hablan por miedo, aquí estamos apoyando", indica una afectada de "SOS bebés robados" de Madrid.

De esta manera, en un comunicado conjunto, las asociaciones han denunciado que "el Estado sigue amparando la impunidad de los miserables que urdieron las tramas criminales que hicieron posible que miles de ciudadanos de este país no conozcan su verdadera identidad", por lo que aseguran que seguirán buscando a sus familiares y "peleando por conseguir la justicia que este Estado les niega".

Con un sencillo acto han querido homenajear a las madres a las que les quitaron a sus hijos simbolizando con un regalo, el presente que deberían haber recibido este Día de la madre. "Aunque sea un regalo ficticio, es muy sentido, pero ojalá el año que viene nos lo puedan dar en persona", ha explicado una de las afectadas.

Pero, sobre todo, lo que piden al Gobierno es "que les ayuden". "Pedimos que los archivos de los hospitales los abran ya, que nos ayuden en la iglesia con los archivos de los bautizos, que nos ayuden, no queremos venganza ni dinero, queremos justicia, y queremos saber dónde están nuestros hijos", ha indicado Mari Cruz Rodrigo, presidenta de la Asociación "SOS bebés robados" de Madrid.

A este acto no han querido faltar Asociaciones de Víctimas, familias biológicas y niños robados, Asociaciones de la Memoria Histórica y de defensa de los Derechos Humanos, Asociaciones Familiares, Asociaciones Feministas, artistas, escritores y poetas que no han dudado en mostrar su apoyo a la causa, en un día que como aseguran "no es para celebrar".