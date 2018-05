Patricia Ramírez recuerda la "sonrisa eterna" de su hijo Gabriel en el Día de la Madre

6/05/2018 - 14:55

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años de edad que fue encontrado sin vida el pasado mes de marzo tras 13 días de desaparición en Níjar (Almería), ha dedicado una carta a su hijo con motivo del Día de la Madre, que se conmemora este domingo, en la que recuerda la "sonrisa eterna" del pequeño, y señala que se cuida "para estar fuerte y poder seguir andando con el arrojo necesario".

ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS)

En la misiva, difundida a los medios por la familia del pequeño y consultada por Europa Press, Patricia Ramírez recuerda que este 6 de mayo es el día de la madre, y, dirigiéndose a su hijo fallecido, le indica que "hay una parte de mí que se siente más madre tuya que nunca, que está empapada de ti a todas horas, en cada pensamiento, y te ve en cada niño/a, en la mar, en las ramblas, en mi cama por la noche".

"Luego está la otra en la que te busco para abrazarte y no puedo hacerlo como antes", apostilla la madre de Gabriel, que relata en la carta que "un señor de La Coruña al que no hemos conocido nunca personalmente" le ha enviado recientemente un retrato de su hijo en un lienzo acompañado de "un marco precioso".

La madre de Gabriel elogia cómo el autor del lienzo ha tenido "el don de mostrarme a mi niño, bello y lleno de vida", y confiesa cómo hay una parte de ella "que espera volver a verte, escucharte, sentirte más allá, en un milagro". "¡Dios!, cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, sólo un minuto más", expresa Patricia Ramírez.

En su carta, la madre traslada en un mensaje dirigido a su hijo que "sigo protegiéndote, a ti y tu sonrisa eterna, a tus principios, valores, a tu alegría en tu forma de vivir". "Lo hago de diferentes maneras, cuidándome para estar fuerte y poder seguir andando con el arrojo necesario", aclara.

"Sé que te alegraría saber que, junto con papá, nos estamos encargando de que no se mencione a la bruja mala, y haremos todo lo posible porque no pueda hacer daño nunca más", añade Patricia Ramírez en alusión velada a la autora confesa de la muerte del niño, antes de manifestar que su hijo prefiere "ver gestos de alegría y amor" en los que su "esencia se vea reflejada".

"Me gustaría dejarte tranquilito y asegurarte que tu mami no va a permitir que se te pueda ver feo, no te lo mereces y hay bellísimas personas que nos están ayudando y no lo van a permitir", abunda Patricia Ramírez, que afirma no estar "sola", porque "hay mucha buena gente que nos ayuda desde diferentes lugares, te ayudan a ti (a Gabriel) y así nos protegen a todos".

"Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños", concluye la carta de la madre de Gabriel Cruz.