Unidos Podemos pide en el Pleno del Congreso medidas para simplificar y flexibilizar la actividad científica en España

6/05/2018 - 14:55

Unidos Podemos reclamará este miércoles, en el Pleno del Congreso, medidas urgentes del Gobierno para "simplificar" y "flexibilizar" la actividad científica en España, comenzando por la elaboración de un "análisis riguroso" de la baja ejecución presupuestaria en este sector y le reforma de los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

A través de una moción, consecuencia de una interpelación que la diputada de Equo Rosa Martínez dirigió, a principios de abril, al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, el grupo confederal llama a diseñar, junto con los propios OPI, un paquete de iniciativas que permitan adaptar las normas administrativas, de control financiero y de gestión, a la profesión investigadora.

Para ello, proponen reformar el sistema de centros públicos y de las actividades que realizan, incluyendo modificaciones legales para regresar al sistema de control financiero permanente, en sustitución de la actual función interventora. Además, reclama exceptuar los convenios que regular las relaciones entre OPI y otros agentes de la I+D para el desarrollo de proyectos.

EL GOBIERNO TRABAJA EN LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

En el texto, recogido por Europa Press, también se propone "reducir los pasos en la tramitación de los contratos", autorizando el cupo de manera plurianual, con una gestión operativa de los procesos de contratación a nivel de cada OPI y exceptuando, o al menos limitando, la intervención previa sobre los procesos relativos a contratación de personal.

Sobre los contratos en el sector de I+D se centró el debate de la interpelación entre Escolano y Martínez. Entonces, el ministro anunció que su departamento trabaja en la contratación indefinida para investigadores de fundaciones y consorcios públicos para reducir la "alta" temporalidad, así como en un Estatuto del Personal Investigador en Formación, que "homogeneizará las retribuciones de todo el personal" de la I+D.

Por su parte, la diputada de Equo ha señalado que la norma "más lesiva" para el sistema científico es que, desde 2014, "cualquier gasto debe contar con autorización previa para los OPI".

En su intervención, Martínez criticó que Hacienda "no quiera hacer excepciones", pues en su opinión, "no atiende ni a lo específico ni a la gestión de la investigación, ni a la situación normativa de los OPI". "Su conservadurismo no nos permite avanzar como país", explicó.