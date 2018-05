Mateo San Segundo, nuevo presidente de Down España: "Debemos seguir adelante con nuevas metas"

7/05/2018 - 18:41

La Asamblea General de Down España ha elegido a la nueva Junta Directiva que dirigirá la Federación durante los próximos 4 años y estará presidida por el valenciano Mateo San Segundo.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización, San Segundo está vinculado a Down España desde los inicios y es uno de los firmantes del acta fundacional de la entidad. Así, recoge el testigo de José Fabián Cámara, presidente de la Federación desde 2010.

Tras ser elegido, San Segundo ha agradecido la confianza de las 93 entidades que conforman la Federación y ha dicho que el nuevo reto al que se enfrentaba es "esperanzador e ilusionante". "Hemos progresado mucho en los últimos años ahora debemos seguir adelante con nuevas metas en las que os invito a implicaros", ha subrayado.

Respecto al nuevo presidente, la entidad ha destacado que cuenta con una extensa y prolífica trayectoria dentro del movimiento asociativo del síndrome de Down en España. Es padre de una joven con síndrome de Down de 28 años, Blanca, lo que le vinculó desde muy pronto a la asociación Asindown de Valencia de la que fue miembro fundador en los años 80. Actualmente, es presidente de Down Val 'Treballant Junts'.

Sobre su trayectoria, Down España ha indicado que cursó estudios de Magisterio y, posteriormente, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Su carrera profesional se ha dividido entre más de dos décadas como maestro y otras dos décadas como profesor de secundaria en diferentes institutos.