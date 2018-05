Violencia género. el hijo de una mujer asesinada: "seguimos haciendo chistes machistas; yo ya no me río"

7/05/2018 - 19:04

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La violencia de género ha dejado 194 huérfanos en los últimos cinco años en España y hay tantas historias como casos. Joshua, con apenas 26 años y con su hermano de diez a cargo, relató este lunes su situación en el Senado ante varios parlamentarios: "Me han quitado a mi madre y me siento abandonado".

"Ojalá no tuviera que estar aquí. Asesinaron a nuestra madre, a tu tía, a tu amiga compartes la noticia, hablas de lo mal que lo deben estar pasando, pero seguimos siendo una sociedad machista, cómoda. Seguimos haciendo chistes machistas en el bar; yo ya no me río", comenzó este muchacho en la II Jornada de Huérfanos organizada por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla.

Ha pasado poco más de un año desde que la madre de Joshua (en este texto no se aportan apellidos por petición de las víctimas) fuera asesinada por su padre. "Un caso que para la prensa fue muy morboso, acosándonos sin tener en cuenta nuestro proceso de delo y luto", criticó.

Con sólo 25 años comenzó a hacerse cargo de su hermano pequeño, de apenas diez. "El asesino de mi madre -como se refiere a su padre- usó bombonas de butano para hacer volar por los aires nuestro hogar, la casa donde estaban todos mis recuerdos", continuó para afear a los políticos que sólo prestaran su apoyo "para la foto", mientras que su vivienda tuvo que ser reconstruida con la ayuda de los vecinos y no de las instituciones.

La Fundación Mujeres estima que desde 2005 existen más de 500 familias con huérfanos de la violencia machista, mientras que sólo en 2017 hubo 26. "No están recibiendo una pensión adecuada; están recibiendo unos 190 euros", denunció Marisa Soleto, presidenta de esta fundación.

De hecho, la entidad aseguró que incluso se han denegado pensiones en casos en los que la madre asesinada cotizó menos de 15 años. En los mejores casos, las familias que se hacen cargo de los huérfanos de la violencia machista perciben unos 600 euros mensuales, pero se debe a un añadido de pensión que responde a la anulación de la pensión de viudedad para los hombres que mataron a sus mujeres, algo que se aplica desde 2015.

"UNA LUCHA DESCOMUNAL"

Luz, que también participó en las jornadas impulsadas por el Fondo de Becas Soledad Cazorla, es hermana de una de las víctimas mortales que engrosa la lista de las 54 mujeres asesinadas en 2013 por sus parejas o exparejas. Sus dos sobrinos tenían por entonces cinco y siete años; ambos presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre.

"Empieza una lucha primero psicológica, pero luego económica. Cuando la asesinan empiezan los problemas judiciales y a la familia no nos ofrecen nada", aseguró en declaraciones a los medios de comunicación. Su hermano fue quien se hizo cargo de los dos menores tras el asesinato de la madre.

"Les cambiamos de municipio porque los señalaban, la gente cuchichea y quisimos apartarlos de todo eso", explicó Luz, que aseguró que su familia vive una "lucha descomunal" para soportar los gastos derivados de la manutención de los dos niños, que "se han quedado sin padre y sin madre".

Según Fundación Mujeres, en muchas ocasiones los menores acaban siendo identificados en su entorno como "hijos de quien ha matado a una señora" y no como hijos de una mujer asesinada.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María José Ordóñez, presente en las jornadas, aseguró por su parte que "estamos profundizando en la recogida de datos sobre menores huérfanos y la situación en la que quedan", al tiempo que informó de que ya se está trabajando en nuevas estadísticas para averiguar si las pensiones que perciben son correctas o si mantienen relación con el asesino de sus madres.

