El Congreso reclama un protocolo y régimen disciplinario contra la violencia machista en el seno de la Guardia Civil

8/05/2018 - 15:13

La Comisión de Interior del Congreso ha apoyado este martes, a pesar de la abstención del PP, una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se reclama la puesta en marcha de un protocolo y un régimen disciplinario que permita la lucha contra la violencia machista, y garantice la independencia en la investigación de estos casos, cuando se produzcan en el seno de la Guardia Civil.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La iniciativa también pide una mejor preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias sobre esta materia, así como que cuente con el asesoramiento de los organismos de igualdad. " Se facilitará a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento se facilitarán los cambios en servicio y destino", añade el texto.

Con estas propuestas, el grupo confederal busca "garantizar el acceso a los derechos de todas las mujeres desde una óptica integral", a aquellas mujeres que conviven en colectivos, como la Guardia Civil, que se caracterizan por una alta prevalencia a la disciplina, la jerarquía y la subordinación.

Según ha explicado la portavoz morada en esta comisión, Alicia Ramos, en este cuerpo existe el Observatorio de la Mujer, creado en 2007, que tiene como objetivo analizar la situación de las mujeres que pertenecen a la Benemérita y a otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, la resolución por la que se crea dicho organismo no contempla ni el presupuesto que se destinará a la oficina ni el personal que trabajará para el mismo, lo que hace dudar a Unidos Podemos de su eficacia.

SANCIÓN Y REPARACIÓN

Por ello, la iniciativa incluye un apartado en el que reclaman que el observatorio esté dotado de los recursos humanos y el presupuesto suficientes para el desarrollo de su actividad.

Además, propone medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas. Del mismo modo, piden que se inhabilitar a los responsables y se impida su acceso al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN).

La portavoz ha señalado que, aunque la obligación de la Guardia Civil es promover la igualdad con una orientación transversal y evitar cualquier tipo de discriminación, se siguen produciendo casos como el de la agente sancionada por no asistir a una celebración por tener que cuidar de su hija.

"Por esto mismo, entendemos que es imprescindible dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad", han insistido.

El único partido que no ha votado a favor, el PP, ha argumentado su postura señalando que esta propuesta "no es seria, ni rigurosa", de hecho, la portavoz 'popular' en esta materia, Belén Hoyo, ha acusado al grupo confederal de usar este tema con "intereses electoralistas". Del mismo modo, ha indicado que su voto no es a favor porque, a su juicio, las mujeres de la Guardia Civil sí están protegidas por la legislación y el Código Penal, entre otras medidas.