Periodismo. la once agradece "a los periodistas sociales el trabajo que realizan por la inclusión"

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, agradeció este martes "a los periodistas sociales el trabajo a favor de la inclusión social". "Gracias por sacarnos de la invisibilidad, por haber cambiado lo que la sociedad piensa de las personas con discapacidad". Así felicitó a los cuatro galardonados de la XX edición de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE, que coincide con la celebración de los 80 años de la Organización.

En el acto de entrega, que se celebró en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), también asitió el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, quien dijo a los periodistas que "tenéis que seguir presionando, visibilizando historias para seguir exigiéndonos, porque esto es lo que hace que (los políticos) nos movamos" .

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa (Fape), Nemesio Rodríguez, abogó por el "periodismo de calidad que hoy es mas necesario que nunca". "Un periodismo de fuentes y contrastado, que produce cambios en la sociedad. Periodismo social como el que se ha premiado hoy, frente al periodismo de política y de economía, que es flojo, de declaración y contra declaración".

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, Jorge Clemente Mediavilla, destacó, por su parte, el papel de la ONCE, su apuesta por premiar a los "buenos trabajos de periodismo social" y "por estos 80 años de historia en los que ha conseguido hacer una sociedad mejor".

Los premiados de esta XX edición han sido: 'El Mundo de Castilla y León', por una serie de artículos presentados por Alicia Calvo en los que cuenta varias historias de personas con discapacidad de esa región; 'ElEspañol.com', por un trabajo de Daniel Ramírez sobre la falta de baños públicos en Madrid y lo que éso significa para los enfermos de colon; Radio San Sebastián de la cadena SER, por un reportaje de Mikel Huarte sobre cómo vive una persona ciega un partido de pelota vasca, junto a su perro 'Dover'; y los reporteros Agustín Pérez y Eduardo Payán de 'Crónica Cuatro' de Mediaset, por varios reportajes, sobre todo el titulado 'El sueño de Pere' de un niño ciego y su pasión por el fútbol. Los premios están dotados con 9.000 euros.

El jurado también otorgó una mención en la categoría de Prensa Digital al trabajo 'Puedo, pero no quiero', presentado por Alan Ruiz Terol, publicado en 'www.somatents.com'.

Todos los premiados en su discurso de agradecimiento destacaron que "el mérito es de los protagonistas de nuestras historias, que además, nos dejaron contarlo", de los jefes que "también nos dejaron hacer este trabajo" en un universo periodístico en el que se apuesta por el periodismo político más que por el social y de la ONCE que apuesta por el periodismo de calidad y "lo premia".

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, concluyó que "gracias a los periodistas con mayúsculas, como los que hoy han sido premiados, que hacen periodismo con dos C, y no de ciegos, sino de corazón y cabeza, junto a la ilusión, el trabajo y la solidaridad, la sociedad es hoy más diversa, más fuerte, más capaz y con más igualdad".

