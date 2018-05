MSC Cruceros recauda más de 8 millones de euros para UNICEF

8/05/2018 - 17:10

MSC Cruceros ha anunciado este martes, 8 de mayo, que hasta la fecha ha recaudado más de 8 millones de euros para UNICEF gracias a las contribuciones de sus pasajeros. Los fondos recaudados se utilizan para suministrar a niños desnutridos alimentos terapéuticos listos para el uso (RUTF, por sus siglas en inglés) como Plumpy' Nut. Por el momento, se han entregado más de 6,5 millones de sobres de RUTF a niños de Etiopía, Sudán del Sur, Somalia y Malawi.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago, ha mostrado su satisfacción por "haber alcanzado este nuevo hito de contribuciones, gracias a la generosidad de nuestros pasajeros". "Somos una empresa familiar y, como tal, nos preocupa enormemente el bienestar de las familias de todo el mundo. A través de los fondos recaudados a bordo de nuestros barcos, gracias a nuestra iniciativa 'Get on Board for Children', proporcionamos alimentos que salvan la vida de niños con desnutrición grave en todo el mundo, donde y cuando más lo necesitan", ha indicado.

La asociación entre MSC Cruceros y UNICEF comenzó en 2009, y en 2013 lanzaron una iniciativa global conjunta destinada a ayudar a los niños con desnutrición en países en vías de desarrollo o afectados por distintas crisis. La finalidad de la iniciativa es que los pasajeros de toda la flota de MSC Cruceros realicen una contribución a UNICEF.

Entre 2013 y 2017, gracias a estas contribuciones, más de 20.500 niños han recibido tratamiento en Somalia, más de 15.700 en Sudán del Sur, más de 9.400 en Etiopía y, más recientemente, más de 35.000 en Malawi. Para hacer frente a múltiples problemas como la escasez de alimentos, las inundaciones, las economías estancadas y las sequías prolongadas, la necesidad de ayuda alimentaria en estos países sigue siendo imprescindible, especialmente para las vidas de los niños.

Con esta asociación continuada, MSC Cruceros y UNICEF intentan combatir conjuntamente el hambre y ya han ofrecido alimentos a casi 81.150 niños y sus familias desde el año 2013. Concretamente en Malawi, hasta finales de 2019, MSC Cruceros es el único socio corporativo que trabaja para ayudar a UNICEF a llegar a más del 45% de los niños con desnutrición grave que habitan en los 28 distritos del país.

El objetivo de este programa, con el apoyo de MSC Cruceros, es tratar y rehabilitar a 45.000 niños que sufren de desnutrición aguda grave con 621 toneladas métricas de alimentos terapéuticos listos para el uso, así como leche terapéutica y otros suministros nutricionales.

La opción actual de concentrar la ayuda en Malawi se debe a razones específicas, tal como explica el presidente del Consejo de UNICEF Suiza, Hans Künzle: "Más de la mitad de los 18,2 millones de malauíes tienen menos de 18 años y aproximadamente el 63% de los niños padece pobreza multidimensional".

"No obstante, Malawi ha experimentado un notable progreso en el bienestar de los niños, gracias también al valioso apoyo de MSC Cruceros. Por lo tanto, es extremadamente importante que continuemos nuestro trabajo en este país. El objetivo es que todas las niñas y niños de Malawi, especialmente los más desfavorecidos y con mayores carencias, vean satisfechas sus necesidades", ha indicado.

Por otro lado, MSC Cruceros subraya que organiza actividades de "entretenimiento educativo" para los niños y sus padres. Así, cada semana, el programa a bordo de todos los barcos de MSC Cruceros incluye un día dedicado a UNICEF con divertidos juegos, un desfile infantil y la entrega de un folleto a los más pequeños para sensibilizarles acerca de la malnutrición en el mundo. También reciben un pasaporte de Ciudadano del Mundo de UNICEF, que es sellado después de completar cada actividad educativa, convirtiéndolos en embajadores de los derechos de los niños en todo el mundo.