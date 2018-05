Sáenz de Santamaría a un senador socialista: "Para enseñarme lo que es ser mujer, debería nacer con otros cromosomas"

8/05/2018 - 18:02

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y ha sugerido al senador socialista Jesús Manuel Alonso que no le "enseñe lo que es ser mujer" y vivir en una tierra despoblada y envejecida.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Con toda humildad, para enseñarme lo que es ser mujer, debería nacer usted otra vez con otros cromosomas, entonces viene usted a decirme lo que es ser mujer y lo que sentimos las mujeres al levantarnos en este país. Además soy hija y nieta de soriana, así que algo sé de lo que pasa en su tierra", ha apostillado la vicepresidenta del Gobierno este martes 8 de mayo en el Pleno del Senado.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del senador socialista Jesús Manuel Alonso sobre las conclusiones a las que ha llegado el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, en la que ha aprovechado para acusar al Gobierno de "no creer en las mujeres".

"El instrumento básico para valorar la acción del Gobierno son los Presupuestos Generales del Estado y desde el estudio minucioso de los mismos, concluimos que estos no contemplan las medidas que nuestro país necesita. Vemos que no creen en las mujeres, que son capaces de mover el mundo, no establecen medidas contundentes que permitan el asentamiento de las mujeres en el mundo rural", ha indicado.

Sáenz de Santamaría ha advertido a Alonso de que "la demografía se compadece muy mal con la demagogia" y le ha pedido que "reconozca que después de tantos años en los que también ha gobernado el PSOE ha tenido que llegar el PP para poner la demografía encima de la mesa". Además, ha instado a los socialistas a apoyar las medidas que hay "aunque les parezcan pocas".

Alonso ha criticado que más de un año después de la creación del comisionado "hoy todavía no se han presentado las medidas" y se ha preguntado si el Gobierno considera "que no son necesarias". A su juicio, la "España despoblada" necesita "medidas urgentes y eficaces".

"Desde la España despoblada y envejecida estamos desolados pero no resignados. Provincias como Soria, Cuenca, Teruel, el 53 por ciento del territorio español tienen un presente complicado pero tienen futuro", ha subrayado, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha un plan nacional en coordinación con CCAA, Ayuntamientos y municipios para luchar contra la despoblación.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha ensalzado el trabajo del Gobierno para poner la demografía en la agenda política "por primera vez en la historia de España" y ha destacado algunas medidas como el plan de vivienda o la banda ancha en los pequeños municipios.