Sanidad trabaja con el Tercer Sector y expertos en el borrador de la Ley para erradicar la violencia contra la infancia

8/05/2018 - 19:22

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que están trabajando en el borrador de la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y que lo llevarán a las Cortes Generales "lo más rápido posible" pero sin renunciar a "escuchar a todos" y ha destacado la importancia de medidas como la pena de prisión permanente revisable para acabar con este tipo de violencia.

"Hemos puesto como medidas concretas impedir que los condenados por delitos de abuso sexual puedan volver a tener contacto con menores, hemos castigado con penas de cárcel los delitos de odio y acoso, principalmente cuando la víctima es un menor, y hemos introducido la pena de prisión permanente revisable para asesinos y abusadores sexuales de menores y hemos escuchado a los casi 2,5 millones de personas que no quieren derogar la ley y creo que ustedes la quieren derogar", ha subrayado Montserrat en el Pleno del Senado.

Así lo ha indicado en respuesta a la pregunta del senador socialista Francisco David Lucas Parrón sobre las razones por las que el Gobierno no ha incorporado en las previsiones legislativas para el año 2018 la Ley de erradicación de la violencia contra la infancia en España.

La ministra ha precisado que están trabajando con la Universidad, con expertos y con el Tercer Sector y escuchando a todos, también a las comunidades autónomas "porque tienen muchas competencias" en esta materia.

En concreto, la ministra ha precisado que los tres grandes objetivos de la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia son: detectar todas las formas de violencia, reforzar los mecanismos de alerta y proteger a todos niños, en especial, a los que sufren doble discriminación.

"La violencia contra la infancia es algo que no debemos consentir como sociedad y para este Gobierno es una prioridad la protección de la infancia", ha defendido Montserrat.

Por su parte, el senador Francisco David Lucas Parrón ha lamentado la "situación dura, dramática, triste y silenciada" de la violencia que sufren "muchísimos" niños en España y ha recordado que desde 2012 hasta la actualidad han muerto más de un centenar de niños en el país por esta causa y que el año pasado se registraron 37.000 denuncias.

Por ello, ha pedido a Montserrat que lleve "ya" a las Cortes Generales la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia para que dé tiempo a tramitarla. "Si no, no va a cumplir su compromiso. Priorice, legisle. Porque esta ley no va a ser la solución definitiva pero sí la piedra angular contra la violencia que sufren los niños en nuestro país", ha subrayado.