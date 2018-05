'la manada'. carmena antepone ahora las pruebas objetivas sobre los testimonios de las presuntas violadas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dio este miércoles prioridad a las pruebas objetivas de los procesos penales frente a los testimonios de las presuntas víctimas, que "son siempre vulnerables"; un enfoque que no había querido adoptar ante la sentencia de 'La Manada' hasta que hoy se conoció una sentencia suya de 2007 en la que absolvió a un acusado de violación.

A Carmena se le preguntó expresamente, al término del acto institucional con motivo del Día de Europa, si vale o no con el testimonio de la víctima para acreditar la culpabilidad del acusado, después de que 'OK Diario' publicara hoy una sentencia en la que la alcaldesa, cuando era jueza de la Audiencia Provincial de Madrid, revocó otra de primera instancia que condenó a un hombre por tentativa de violación.

La alcaldesa dijo que no se acordaba en detalle de la sentencia, pero que la sala de la que formaba parte tuvo que "revocar los hechos probados de la sentencia porque no estaba acreditado" el intento de violación, del que remarcó que fue un intento y "ni siquiera hubo agresión".

Carmena, en su única declaración pública sobre la sentencia de 'La Manada' y sobre si el juez del voto particular hizo su deber o no al proteger el 'in dubio pro reo', quiso llamar a la reflexión sobre la "lejanía" que tiene el poder judicial de los ciudadanos, en alusión a las manifestaciones contra la sentencia sobre los hechos de los Sanfermines de 2016.

Preguntada hoy si, entonces, el testimonio de una víctima vale o no para acreditar una violación, respondió: "Lo más importante en los procesos penales modernos tiene que ser la pruebas objetivas. Los testimonios siempre son vulnerables, hay que tener mucho cuidado con ellos". Además, constató que "las víctimas tienen que aceptar la presunción de inocencia, que es un plus que tienen los acusados", y concluyó: "Por eso tan importante que en los procesos haya pruebas objetivas".

A los portavoces del resto de grupos municipales se les preguntó también hoy por esa sentencia de Carmena en 2007. El del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo al término del Pleno extraordinario de esta mañana que le parece una muestra de que las resolucions judiciales no se pueden criticar, como hace la alcaldesa, "al albur de sus intereses y conveniencias", y que "hacer ejercicios de oportunismo puede suponer que se mire la hemeroteca".

"No se pueden aplicar criterios cuando uno es jueza y criterios populistas cuando una no es jueza", añadió, concluyendo que muchos podrán conocer ahora cómo actúa Manuela Carmena según esté en el lado de ser jueza o en el lado de ser política"

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, también al término del Pleno, en coherencia con lo que dijo tras la sentencia de 'La Manada', señaló que "las resoluciones judiciales hay que respetarlas en todo caso", aunque "como mujer y como madre no te gusten", y que ella hace oposición a la Carmena política y no a la jueza.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, preguntada al término de una rueda de prensa, se limitó a comentar que no conocía la sentencia.

Finalmente, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, también al término del Pleno, prefirió comentar que la alcaldesa "tendría bases jurídicas" para la absolución y destacó la "trazabilidad" de Carmena en el sentido de que siempre ha luchado por los derechos ciudadanos y de las mujeres.

