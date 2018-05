Montserrat afea que Podemos pida compromiso contra violencia machista y rechace prisión permanente en delitos sexuales

9/05/2018 - 14:37

Los 'morados' le acusan de ver el Pacto como un texto para "asistir" a las víctimas y no para lograr derechos para todas las mujeres

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat ha criticado, este miércoles, que Podemos reclame al Gobierno más compromiso en la lucha contra la violencia de género cuando su partido no ha apoyado la prisión permanente revisable para delitos sexuales y para personas especialmente vulnerables, como, entre otras, las mujeres.

Durante una interpelación urgente sobre violencia de género, que la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha dirigido a la ministra, Montserrat ha afeado a la diputada su discurso crítico hacia su departamento. "En su intervención, sólo he oído 'no': no al Pacto contra la violencia machista, no a los presupuestos y, por tanto, no a las víctimas", ha declarado, antes de pedir a los morados "menos demagogia" y más "coherencia en sus políticas".

Porque, a juicio de la representante de Igualdad, los de Pablo Iglesias "defienden una causa y luego dicen otra", como, a su juicio, demuestra que pidan más medidas para luchar contra esta lacra y, después, tengan "voluntad de derogar la prisión permanente revisable para un mayor castigo" para los condenados por delitos sexuales.

Antes estas declaraciones, Fernández Castañón ha señalado que es el Ejecutivo quien "está incumpliendo" el Pacto al que se llegó en el Congreso y que, a su juicio, se ha convertido "en papel mojado" desde el momento en el que el Ejecutivo no ha incorporado a los presupuestos los 200 millones a los que se comprometió en el acuerdo y no pone en marcha ninguna de las más de 200 medidas que se incluyeron en el texto.

"Me da mucha rabia haber tenido razón cuando dijimos que el Pacto era insuficiente, hubiéramos preferido equivocarnos y que se estuviera dando respuesta a las víctimas", ha lamentado la diputada, quien ha recriminado a Montserrat que no se haya responsabilizado de que los millones del Pacto, "que son calderilla en los presupuestos", no se hayan incluido. "Es demasiado corporativa con su Consejo de Ministros", ha declarado.

UNA "ENFRENTAMIENTO IDEOLÓGICO"

Sin embargo, la ministra ha insistido en que el Gobierno ha implementado los 80 millones en la partida presupuestaria contra la violencia de género, ha aumentado la partida para la delegación del Ejecutivo en esta materia y la de la financiación de las autonomías, de manera que estas "tienen dotación suficiente" para cumplir con el Pacto.

Durante su intervención, la ministra ha hecho un repaso de algunas de las medidas que su departamento ha puesto en marcha para "lograr la igualdad efectiva y real" en España y ha recordado a los diputados presentes en la bancada morada que "antes de que ellos ocuparan un escaños", en el Congreso ya se tomaban decisiones en esta materia.

A su juicio, lo que diferencia a Podemos del PP en este tema es "la forma de defender" la igualdad. Así, ha señalado que para los de Pablo Iglesias es "un enfrentamiento ideológico y entre las mujeres y la sociedad", mientras que los 'populares' lo ven como "una transformación social que corresponde a todos". "Hay cosas que mejorar, pero juntos con el Gobierno continuaremos siempre trabajando en pro de la igualdad y en la lucha contra la violencia machista", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz morada ha recordado a Montserrat que el acuerdo alcanzado en materia de violencia machista no es para las víctimas, sino para todas las mujeres. A su juicio, parece que el texto se hizo para "asistir y atender" a las mujeres que han sufrido esta lacra, cuando se llevó a cabo para "que se cumplan los derechos de las mujeres y estas no sean ciudadanas de segunda".

UN MINISTERIO "NEGLIGENTE"

Del mismo modo, Fernández Castañón ha rechazado las acusaciones de que Unidos Podemos se quiere apropiar de la lucha contra la violencia Machista, y ha apuntado que su grupo sólo traslada una idea de igualdad que es la que "ha calado en la calle" y que, en su opinión, "no está permeando en la Cámara y llegando al Ministerio".

Finalmente, ha criticado la labor del departamento que dirige Montserrat, al que ha acusado de ser "negligente" durante esta legislatura porque, según ha indicado, ha ido tomando decisiones de las que luego se ha tenido que retractar. "Hace una propuesta, encuentra la respuesta del movimiento feminista y se retracta de esa medida", ha criticado la diputada, que ha puesto como ejemplo la campaña del 016 para atender a hombres o los anuncios sobre consumo de alcohol y drogas en menores que culpabilizan a las jóvenes de ser violadas.