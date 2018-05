Educación. escolares de ceuta, canarias, málaga y madrid, ganadores del 34 concurso escolar del grupo social once

9/05/2018 - 17:32

Estudiantes del CEIP 'Rey Juan Carlos I' de Ceuta; el CEIP 'Timplista José Antonio Ramos' de Las Palmas de Gran Canaria; el Colegio 'El Divino Pastor' de Málaga; el Centro FP-PTA CESUR de Málaga; y el Colegio CISEN de Madrid, son los ganadores absolutos de la 34 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, en sus distintas categorías.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el jurado nacional en un acto celebrado en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, al que ha asistido el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y 150 escolares participantes en el concurso.

Bajo el lema 'Reinventemos juntos una escuela para tod@s', el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para trabajar sobre aspectos tan relevantes como la educación emocional, las inteligencias múltiples, el uso de las nuevas tecnologías, el rediseño de espacio escolar o la diversidad en el aula. De esta manera, han sido los propios escolares y docentes los que han realizado propuestas para hacer "una escuela para tod@s".

En este 34 concurso escolar del Grupo Social ONCE se ha convocado a todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que reivindica "una escuela para tod@s", acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (de un minuto de duración) acompañada de un guión detallado.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso ('www.concursoescolaronce.es') su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Primaria); B (5º y 6º de Primaria); C (Educación Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Educación Especial).

En la categoría A el ganador ha sido el CEIP 'Rey Juan Carlos I' de Ceuta, curso, 3º Primaria B; en la categoría B, el CEIP 'Timplista José Antonio Ramos' (Las Palmas de Gran Canaria), curso, 6º Primaria A; en la C, el Colegio Divino Pastor (Málaga), curso, 3º de la ESO D; en la categoría D, el Centro FP- PTA CESUR (Málaga), curso deIntegración Social (Grado Superior) y en la categoría E, el Colegio CISEN (Madrid).

En el acto también se han entregado los premios autonómicos a los alumnos de 4º A de Primaria del CEIP "Pi i Margall" (Madrid) en la categoría A; los estudiantes de 5º A de Primaria del Centro Integrado de Música "Padre Antonio Soler" (San Lorenzo de El Escorial); y los escolares de 4º de la Eso A del IES Valmayor (Valdemorillo), ganadores en la Comunidad de Madrid.

UNA ESCUELA PARA TODOS

Finalmente, once chicos y chicas se han encargado de leer las 'Once Medidas del Alumnado para Reinventar una Escuela para Todos'. Para elaborar este documento, distintos escolares de los 52 centros públicos, privados y concertados de mayor participación en cada provincia han enviado sus reflexiones sobre cómo hacer más inclusiva la escuela. En total se han reunido 570 frases, y una comisión de 70 escolares, en representación de los más de 140.000 participantes, han elaborado el texto final.

El jurado ha estado compuesto por la vicepresidenta segunda de Políticas Sociales e Igualdad del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz; el jefe del Servicio de Necesidades Educativas Especiales del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, José Alfredo Espinosa; el jefe del servicio de Educación Compensatoria del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, Álvaro Sáiz; la directora Ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino; el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; Antonio Vargas, Senior Policy Analyst de Google España y Portugal; el integrante del Consorcio para la Educación Inclusiva, Gerardo Echeita; el presidente del Consejo Escolar de Madrid, Rafael Carbonell; el miembro de la Cátedra de Comunicación y Márketing por la minfancia y la adolescencia de la Universidad Complutense; Marcel Higuera; y el director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor.

Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán del 15 al 18 de junio Madrid del Campus 'Reinventa la escuela', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales, talleres y asistencia al Mundial de fútbol para ciegos.

