Discapacidad. fedeafes y el diario vasco, entre los ganadores de los premios solidarios 2018 de once euskadi

9/05/2018 - 19:03

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La Federación de Euskadi de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Fedeafes), El Diario Vasco, Conchi Basabe (voluntaria en Gorabide), el proyecto Fiare y el Hospital de Zumárraga son los ganadores de la presente edición de los premios Solidarios de ONCE Euskadi.

Según el fallo publicado este miércoles por esta institución, los premios buscan reconocer el trabajo de personas, entidades, instituciones o medios de comunicación que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia a favor de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

En la edición 2018, Fedeafes ha resultado ganadora en la categoría 'Institución, Organización, Entidad, ONG', mientras que el premio 'Trabajo de Comunicación' ha recaído en El Diario Vasco por su serie de reportajes sobre el alzhéimer.

Conchi Basabe, voluntaria y persona usuaria de la asociación Gorabide durante 35 años, es la ganadora en la modalidad de 'Persona Física'; el Proyecto Fiare de Banca Ética ha vencido en la modalidad de 'Empresa de la Economía Social', y el Hospital de Zumárraga ha hecho otro tanto en cuanto a 'Administración Pública', gracias a su programa de accesibilidad.

El jurado calificador de los Premios Solidarios ONCE Euskadi estuvo formado por Itsaso Martín, jefa de Informativos de Euskadi Irratia; Lourdes Pérez, subdirectora de El Diario Vasco; Pablo González, presidente de Sareen Sarea; Jon Insausti, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián; Mikel Malkorra, presidente de Edeka; Imelda Fernández, consejera general de la ONCE; Javier Domínguez, presidente del Consejo territorial de ONCE Euskadi; y Juan Carlos Andueza, delegado territorial de ONCE Euskadi.

(SERVIMEDIA)

09-MAY-18

AGQ/gja