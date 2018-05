Directoras y productoras piden mayor presencia de la mujer en cine, teatro y televisión y ayudas públicas igualitarias

10/05/2018 - 15:19

Directoras y productoras han pedido que las mujeres tengan mayor presencia en el cine, el teatro y la televisión, y que las ayudas públicas en estos sectores se repartan de forma igualitaria.

Así lo han reclamado diversas directoras y productoras del mundo de la cultura en el debate 'Ellas producen y crean: Mujeres industrias culturales', celebrado durante la jornada 'La cultura de la igualdad' organizada por el PSOE en el Senado.

"Pedimos a la autoridades que las ayudas públicas se dividan igualitariamente entre hombres y mujeres", ha señalado la directora y guionista de cine y socia fundadora de CIMA, Cristina Andreu, destacando que las mujeres "quedan fuera de las hélices de la industria cinematográfica".

En este sentido, Andreu ha asegurado que, históricamente, las mujeres "trabajan con menos dinero" que los hombres y que en total sólo el 26% ocupan puestos de responsabilidad en el mundo del cine. "Las mujeres no somos menos eficaces ni menos talentosas", ha dicho.

Además, la directora ha pedido a los organismos responsables del cine que ofrezcan los datos de la películas que se realizan, para saber cuántas mujeres hay al frente de los proyectos y "proponer cambios para conseguir los objetivos" de igualdad.

"Vamos a demostrar que sí que hay mujeres. Con datos es posible luchar, sin datos es imposible porque nos dicen que no es verdad", ha apuntado la cineasta.

CREAR NUEVAS HISTORIAS QUE ELIMINEN LOS ESTEREOTIPOS

Por su parte, la productora y directora de televisión Pilar Pérez Solano ha defendido que son las mujeres las que están haciendo que la cultura "sea posible, visible y real". Así, ha resaltado que las mujeres que se dedican a la producción y a la dirección tienen la "responsabilidad" de crear un nuevo discursos que "elimine los estereotipos".

Además, Pérez Solano ha apostado por implantar en España el modelo de cine de Suecia, donde, según ha explicado, el Ministerio de Cultura hace una "selección por calidad" para repartir igualitariamente el presupuesto a los proyectos presentados.

Durante su intervención, la productora de teatro y fundadora de la compañía Cría Cuervos, Pilar González Almansa, ha afirmado que a las creadoras les falta "que se confíe en ellas" y la "posibilidad de equivocación". "Cuando una mujer se equivoca, se equivoca para siempre. Cuando nos equivocamos es la tumba prácticamente", ha comentado.

Además, González Almansa ha pedido que el dinero público "pueda constituir un factor para modificar hábitos y costumbres" y la exhibición de una programación teatral "paritaria". "Queremos que las mujeres estén también programadas en la sala grande de los espacios públicos, que es la que tiene prestigio", ha dicho.

Por último, la productora ha destacado que "si no hay multas, la Ley de Igualdad no se cumple". "Una ley sin multas a lo mejor no va a ser efectiva nunca y depende únicamente de la buena voluntad", ha precisado.