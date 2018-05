El secretario de Estado de Igualdad apuesta por que haya un 50% de mujeres en la comisión para revisar delitos sexuales

10/05/2018 - 15:30

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha apostado por que la sección penal de la Comisión General de Codificación encargada de revisar la tipificación de los delitos sexuales esté compuesta "al menos por un 50% de mujeres" "Me hubiera gustado que en esa comisión hubiera habido al menos un 50 por ciento de mujeres", ha subrayado Garcés este jueves 10 de mayo al término de la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad del Senado. Esta situación demuestra, a su juicio, que en algunos órganos como este, que es "un órgano rector de gobierno del poder judicial y del Ministerio de Justicia", no hay paridad, y ha pedido que haya "una mayor participación femenina".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Además, considera que revisar estos delitos sexuales en el Código Penal en este momento, a raíz de la sentencia de 'La Manada' que condena a los cinco acusados por un delito de abuso sexual pero les absuelve del delito de agresión sexual, "no es legislar en caliente" porque se trata de "un clamor popular".

En este sentido, ha precisado que los procedimientos judiciales han de ajustarse adecuadamente a las leyes penales "pero también a una voluntad social de cambio que pide que haya mayor claridad, mayor determinación y mayor contundencia al definir los tipos delictivos de estas características".

Por otro lado, Garcés ha calificado de "sencillamente inaceptable" la difusión a través de determinados foros de datos personales de la víctima de la "violación" múltiple de Sanfemines y ha apostado por "atacar" este tipo de "entramados telemáticos" mediante los instrumentos jurídicos existentes.

"Una mujer que ha sido violada no puede envilecerse su persona a través de determinados foros y determinadas páginas. Una mujer que ha sido objeto de la mayor infamia que hay como es una violación no se puede desvelar sus datos privados por el medio que sea. Por lo tanto, si hay medios, del tipo que sean, de divulgación de información o foros que no contienen filtros ni controles adecuados para prevenir estas conductas, existen instrumentos jurídicos para actuar", ha subrayado el secretario de Estado.

Entre estas acciones jurídicas, ha enumerado las que existen desde el punto de vista público, como la investigación que ya se está realizando por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y por la Policía Nacional, y las de carácter privado, en referencia a la defensa de la víctima.

Sobre las consecuencias que debería implicar para estos foros la divulgación de estos datos privados que constituyen "una humillación", Garcés ha indicado que "eso es lo que hay que analizar" pero ha insistido en que, a su juicio, "no debería existir ni una sola red de opinión donde se pueda permitir que una persona física pueda volcar datos personales o fotografías de una mujer que ha sido violada".

"Que se apliquen esta regla este tipo de foros, porque esta sociedad tiene que evolucionar hacia una mayor dignidad moral y hacia un comportamiento mucho más humanitario. Es sencillamente inaceptable", ha enfatizado.