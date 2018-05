Una multitudinaria manifestación en Madrid pide castigar a los jueces machistas

Madrid, 10 may (EFE).- Miles de estudiantes, la mayoría mujeres, se han manifestado hoy por el centro de Madrid contra la sentencia de La Manada, al considerar que es "escandalosa" y "ampara a los violadores", y han pedido "castigar y juzgar" a los jueces machistas, al tiempo que han criticado al PP y Ciudadanos.

Esta protesta se ha sumado a otras que se han desarrollado en otras ciudades españolas coincidiendo con la huelga estudiantil y, en el caso de la capital, ha comenzado con una concentración al mediodía en la Puerta del Sol con camisetas moradas y pancartas.

"Grita por las que no pueden", "No es abuso, es violación", "A ese magistrado no le han violado", "Nosotras sí te creemos" y "Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo" han sido algunos de los lemas escritos en las pancartas de los manifestantes.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes -colectivo que ha convocado la protesta-, Ana García, ha explicado a los medios durante la concentración que el machismo está instaurado en los juzgados y en la sociedad en general, algo que tiene que ser eliminado y para ello, ha pedido la inhabilitación de los jueces que juzgaron a los cinco integrantes de La Manada, que fueron condenados por abusos pero no por agresión sexual.

"Los que deberían ser juzgados y castigados son ellos", ha dicho.

Tras la concentración en Sol, a la que se han ido uniendo otros colectivos feministas, los estudiantes han decidido dirigirse hasta el Ministerio de Justicia, para lo que han cortado parte de la Gran Vía.

Una gran pancarta ha abierto la marcha con el lema: "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos". Una de las manifestantes que se encontraba encabezando la protesta era Valeria Quer, hermana de Diana Quer -la joven asesinada en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal-.

"Queremos poder salir a la calle y queremos ser mujeres sin miedo. Basta de sentencias paleolíticas", ha señalado a los periodistas, al tiempo que ha defendido la no derogación de la prisión permanente revisable.

Las manifestantes han mostrado su apoyo a Valeria Quer, con gritos de "Yo soy Diana" y "Allá donde estés estamos orgullosas de ti", así como le han dado grandes aplausos.

Durante toda la protesta se han oído consignas como "Fuera machistas de los juzgados", "Justicia de mierda, la estáis juzgando a ella", "Esto pasa por un Gobierno facha", "Disculpa las molestias, nos están asesinando", "No estás sola" y "Yo sí te creo".

Tras cerca de dos horas, la marcha ha llegado ante el Ministerio de Justicia, donde han gritado: "Dónde están, no se ven, las mujeres del PP" y "Yo sí sé donde están, con la Reina y con Aznar".

Asimismo, han criticado al PP y a Ciudadanos por no apoyar este tipo de manifestaciones, al tiempo que les han pedido "que no sean hipócritas".