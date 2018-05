Fundación ONCE destinó más de 17 millones de euros en 2017 a proyectos de mejora de accesibilidad universal e innovación

10/05/2018 - 17:30

La Fundación ONCE aprobó un total de 1.275 proyectos durante el año 2017 destinados a promover la mejora de la accesibilidad universal y la innovación, unas actuaciones que supusieron un compromiso de gasto de más de 17 millones de euros, según recoge la Memoria de Accesibilidad correspondiente al citado ejercicio.

Según ha informado la entidad, en referencia a la actividad institucional, los convenios con distintas instituciones en 2017 supusieron un 7,4% más respecto a 2016. Así, la memoria destaca los dos suscritos con el Real Patronato sobre Discapacidad, una colaboración dotada con una partida presupuestaria superior a 850.000 euros.

En concreto, el primer convenio tiene como objetivo la 'Implantación de un programa de Accesibilidad Universal', concretado a través de seis actividades; mientras que el segundo --firmado entre Fundación ONCE, Real Patronato, Cermi y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-- pretende sentar las bases para la realización del 'Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2018-2026'.

También se han suscrito acuerdos con corporaciones locales, entre ellas se encuentran los ayuntamientos de Sevilla, Sabiñánigo y Jaca, que trabajan en la promoción de acciones para el fomento de la accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Asimismo, se firmaron acuerdos entidades que colaboraron para la celebración de la segunda edición del Congreso de Tecnología y Turismo para Todas las Personas, organizado por Fundación ONCE, entre ellas con Samsung, Fundación Vodafone España, Renfe, Tecmared y Fundación ACS.

Por otro lado, la memoria recoge una sección dedicada a las actuaciones accesibles, En este sentido, se apoyó la compra de 37 vehículos de transporte colectivo y 97 de transporte individual. En lo que respecta a productos de apoyo, a través de la concesión de ayudas individuales, se potenció la autonomía personal de forma directa a 260 personas y se invirtieron más de 12 millones de euros en proyectos de ayuda para actuaciones accesibles a favor de entidades gestoras de centros para personas con discapacidad y de particulares con discapacidad.

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

Igualmente, la Fundación ONCE trabajó en la realización de estudios de investigación social en materia de accesibilidad universal y siguió colaborando con socios nacionales e internacionales para impulsar proyectos de investigación como los cofinanciados por la Comisión Europea. Por cuarto año consecutivo, se continúa con el proyecto de Investigación y Desarrollo Prosperity4All.

Además, junto con la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Bologna, Brunel University of London y University College of London, Fundación ONCE ha sido adjudicataria del proyecto EDUCA4ALL, enmarcado en el programa Erasmus+, cuyo objetivo es incluir el Diseño para todas las Personas en los curriculum formativos para los grados en arquitectura e ingeniería civil en las universidades participantes en el proyecto, que se desarrollará hasta el año 2020.

También se ha iniciado la colaboración en el proyecto SoCaTel, para desarrollar una plataforma que fomente el envejecimiento en un entorno amigable y comunitario. Por último, destaca la colaboración en el programa SAFERUP, que pretende promover la investigación, formación, difusión y aplicación de pavimentos urbanos haciéndolos más eficientes, seguros, sustentables e inteligentes, al tiempo que accesibles para los colectivos más vulnerables.

Por otra parte, Fundación ONCE ha puesto en marcha 24 estudios o proyectos de investigación, como los tres relacionados con el 'Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2018-2026' ('Estudio de accesibilidad universal en municipios de España', 'Estudio sobre el grado de accesibilidad de bienes y servicios a disposición del público' y 'Estudio sobre accesibilidad de los trámites con la Administración Pública').

Del mismo modo, figuran trabajos de 'Investigación sobre indicadores en accesibilidad universal', el 'Observatorio de la Accesibilidad Universal en el Turismo en España', un 'Plan de Vigilancia Tecnológica' o el 'Estudio de la Accesibilidad del Sector Financiero'.

Respecto al apoyo a la innovación, financió con más de 500.000 euros soluciones innovadoras para la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, como una aplicación para el guiado por museos, AMUSE, o la actualización del Medicamento Accesible Plus. Igualmente, apoyó el emprendimiento en materia de accesibilidad universal, con participación en eventos como los premios Uninnova o el SouthSummit.

FORMACIÓN

En el apartado de formación y consultoría, durante 2017 se continuó con la formación desarrollada en colaboración con la Fundación ACS para la formación de técnicos municipales a través de las Jornadas de diseño de ciudades y pueblos para todas las personas.

El texto recoge la formación de profesionales en las distintas ramas de la ingeniería mediante el curso 'Ingeniería y Accesibilidad', coordinado conjuntamente con la Real Academia de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería de España, o la jornada de conducción por joystick celebrada en el circuito de Brunete (Madrid).

En el ámbito de las TIC, La Fundación ha destacado los 4 cursos online (MOOC), gratuitos en colaboración con la UNED, bajo el título de 'Diseño de cursos online para profesionales' y un quinto, en materia de 'Diseño para Todos', con la Universidad de Jaén.

También se dio apoyo a la redacción de normativas, entre ellas la 'ISO 21902 Turismo y servicios relacionados. Turismo accesible para todos'. Para el caso de la norma experimental de 'Lectura Fácil', el año pasado se consiguieron importantes avances y su publicación está prevista para mayo de 2018, según ha informado la Fundación ONCE.

Por otro lado, se realizaron informes de accesibilidad, entre los que destacan los 11 destinados a la mejora y adecuación de diferentes puestos de trabajo sobre la base de los criterios de Accesibilidad Universal y la valoración en materia de nuevas tecnologías.

Una treintena de publicaciones y eventos destacados, como el II Congreso de Tecnología y Turismo para todas las personas o el Diseño e Itinerancia de la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible --con más de 70.000 visitas durante 2016 y 2017--, completan la Memoria de Accesibilidad correspondiente a 2017 de Fundación ONCE.