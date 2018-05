La Federación One of Us pide un "desarrollo completo de los cuidados paliativos" y rechaza el debate sobre la eutanasia

11/05/2018 - 13:15

La Federación One of Us pide al Gobierno que desarrolle por completo los cuidados paliativos y muestra su "total rechazo" al debate sobre la eutanasia, después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde este jueves 10 de mayo a abrir el debate para despenalizar la eutanasia.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"La introducción de la ley de eutanasia nos aleja de lo más importante, que es dar respuesta real a muchas personas que sufren porque no hay cuidados paliativos suficientes", ha subrayado el presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja.

En este sentido, ha pedido al Gobierno que la línea de trabajo sea "la del completo desarrollo de los cuidados paliativos y de los programas para el paciente crónico que garantizan una vida diga a la persona".

Para Mayor Oreja, la introducción de una ley para la eutanasia es "la mejor manera de destruir personas que sufren discapacidad, alterando sustancialmente la supuesta razón humanitaria de la ley".

Por su parte, el director del Instituto de Sensibilización, Formación, Investigación e Innovación para cuidar mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya), Jacinto Bátiz, ha calificado de "irresponsabilidad política" que se legisle sobre eutanasia "antes de haber legislado sobre una atención adecuada al final de la vida con cuidados paliativos".

Asimismo, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Vicente Bellver, ha tachado el proyecto de "inconsistente". "Si lo que pretende el proyecto de ley es primar es la autonomía, ¿por qué restringir la aplicación de la eutanasia a determinadas situaciones clínicas?", se ha preguntado.