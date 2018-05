CEAR lanza la iniciativa solidaria #AcogeUnPlato para promover la unión entre culturas a través de la gastronomía

11/05/2018 - 13:53

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este viernes la iniciativa solidaria #AcogeUnPlato con la que quiere promover y mostrar la unión entre culturas a través de la gastronomía.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Las recetas no entienden de fronteras", indican desde esta organización, cuyo Centro de Acogida de Getafe (Madrid) ha recibido al chef Pepe Rodríguez para cocinar con once personas refugiadas y plasmar, a través de la gastronomía, la situación que viven miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la guerra y de la persecución.

Imane Aboulhassane (Marruecos), August Kouassi (Costa de Marfil), Isamar Andreina Capote Sosa (Venezuela), Anas Kassab (Siria), Sharifer Ayubi (Afganistán), Juan Manuel Valdez (México), Natacha Souna (Costa de Marfil), Pierre Monthe (Camerún), Humberto Chavela (Venezuela), Deisy Gabriela Oviedo (El Salvador) y Aigul Nasyrova (Rusia), son los protagonistas del recetario #AcogeUnPlato (www.acogeunplato.org).

Todos ellos han cocinado una receta que les evoca recuerdos de su infancia, de su familia y de sus orígenes y han compartido sus historias y cómo ha sido y está siendo el proceso de acogida en España. "Esta iniciativa es un manifiesto real del enriquecimiento cultural que aportan las personas refugiadas a nuestro país", subraya la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, que invita a conocer las recetas en www.acogeunplato.org.

"Me vi obligada a huir de mi país y, a través del equipo legal de CEAR, comencé los trámites para solicitar asilo en España. Ahora me estoy formando, aprendiendo español y también he realizado un curso de cocina. Todo ello ha servido para aumentar mi autoestima y creer en mi sueño. Me gustaría abrir un gastrobar donde unir mis conocimientos de la gastronomía árabe y española", cuenta Imane.

Por un día, estos once platos (Pastela de pollo, Ñame de crema de berenjena, Arroz con coco, Baba Ganoush, Mantu, Carpa con Attieke, Tacos ahogados, Arepas rellenas, Pollo GG camerunés, Chak Chak y Frijolitos molidos con plátano macho) se han podido degustar en el Centro de acogida de Getafe para demostrar que la gastronomía es un lenguaje universal.