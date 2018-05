El feminismo vincula el aumento de las denuncias por violación a una mayor "conciencia"

11/05/2018

Las asociaciones feministas vincularon este viernes el aumento de las denuncias por violación -que han subido un 28,4% en relación al año pasado- a una mayor "conciencia" de lo que es una agresión sexual, y apuntan a movimientos como '#cuéntalo' y al debate surgido por el caso de 'La Manada' como posibles detonantes.

Las agresiones sexuales con penetración denunciadas en el primer trimestre de 2018 han llegado a 371, lo que supone 82 denuncias más que en el mismo período de 2017. Las feministas consideran que las cifras de violaciones en sí no han aumentado, sino que las mujeres son ahora más conscientes de cuándo están sufriendo una agresión sexual.

"Es un proceso de convertir lo individual en político y colectivo", aseguró en declaraciones a Servimedia Julia Santos, del Movimiento Feminista de Madrid. No obstante, las cifras publicadas por el Ministerio del Interior serían sólo "la punta del iceberg", según la Comisión de Malos Tratos a Mujeres.

Y es que actualmente sólo se estarían denunciando el 5% de estas agresiones, explicó Sara Vicente desde esta organización. A su juicio, existen otras muchas violaciones y agresiones que no recogen las cifras oficiales y muchas de ellas se estarían produciendo en el ámbito de la pareja.

"Las violaciones ocurridas en las relaciones no se visibilizan como violencia sexual, pero está claro que hay mayor nivel de conciencia por todo el trabajo que lleva haciendo el feminismo", aseguró esta portavoz de la Comisión de Malos Tratos.

Para Julia Santos, el incremento de las denuncias no debe suponer un 'escándalo' para los hombres: "nunca es un ataque contra ellos; estamos saliendo a contarlo para que se replanteen cómo se relacionan con nosotras".

"No es que todos los hombres sean agresores, sino que todas las mujeres hemos sido agredidas en algún momento de la vida", añadió. De hecho, la traslación del movimiento '#meToo' en España con la etiqueta '#Cuéntalo' ha puesto de relieve la cantidad de actitudes machistas y agresiones a mujeres y, según las feministas, ha hecho que muchas vean que no sólo le ocurre a ella sino que es generalizado.

En este sentido, desde el Movimiento Feminista de Madrid apelan a los hombres porque "quizás lo que tú pensabas que no era acoso, es acoso" e "igual la manera que has tenido de relacionarte con las mujeres a lo largo de tu vida ha tenido momentos en los que no ha sido la adecuada".

