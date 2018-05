28 denominaciones de origen de 13 autonomías brindan hoy por el día del vino

12/05/2018 - 9:03

12 (SERVIMEDIA)

Un total de 28 denominaciones de origen (D.O.) de 13 comunidades autónomas españolas se han sumado este año a los actos organizados con motivo del Día Movimiento Vino D.O., que este sábado celebra su segunda edición.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que integra a 53 denominaciones de origen de vino españolas, es la organizadora de esta jornada, con la que pretende poner en valor las virtudes del vino español y atraer a nuevos consumidores.

Las 28 denominaciones de origen que participan este 2018 en el Día del Vino son DO Almansa, DO Arlanza, DO Binissalem-Mallorca, DO Bullas, DO Calatayud, DO Campo de Borja, DO Cariñena, DO Catalunya, DO Cigales, DO Condado de Huelva, DO Jerez-Xéres-Sherry y DO Manzanilla-Sanlucar de Barrameda, DO La Mancha, DO Vinos de Madrid, DO Montilla-Moriles, DO Monterrei, DO Navarra, DO Rías Baixas, DO Ribeira Sacra, DO Ribeiro, DO Ribera del Duero, DO Ribera del Guadiana, DO Ca. Rioja, DO Somontano, DO Tacoronte-Acentejo, DO Uclés, DO Utiel-Requena, DO Valdepeñas y DO Yecla.

En Castilla-La Mancha se podrá vivir la celebración en cuatro de sus denominaciones de origen: Almansa, La Mancha, Valdepeñas y Uclés. El vino de calidad diferenciada que se produce en cada una de estas zonas se convertirá en el protagonista de la jornada, junto a la música en directo y actividades culturales, con actuaciones de grupos de folk, visitas gratuitas al museo del vino de Valdepeñas y vistas guiadas en el Monasterio de Uclés.

En Castilla y León, Arlanza, Cigales y Ribera del Duero han organizado actos para que los asistentes puedan descubrir las distintas referencias que se producen en cada uno de sus territorios. No faltará la música en directo.

En la Comunidad Valenciana, Utiel-Requena celebra el Día Movimiento Vino D.O. programando un evento en el Mercado de Requena, maridando sus vinos con productos locales.

En Andalucía, las denominaciones de origen de Montilla-Moriles, Jerez y Condado de Huelva también se han sumado a la celebración de éste día, con degustaciones, desfile de jinetes y carruajes, catas y sorteos de distintas referencias.

El evento de la DO Catalunya tendrá lugar en los jardines del edificio de la Estación Enológica de Reus, sede de la Denominación de Origen. Comenzará a las 12.30 horas y estará acompañado de música en directo y productos típicos de la gastronomía local. Los primeros 150 asistentes en llegar serán obsequiados con una cata de vinos de la D.O.

La DO Vinos de Madrid ha elegido para llevar a cabo el brindis de este año un lugar tan céntrico y emblemático como la Plaza Mayor de la capital. El punto de encuentro será bajo la Casa de la Panadería. La jornada, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del IV Centenario de la Plaza Mayor, estará amenizada por un grupo musical.

COPA DE REGALO

La DO Navarra celebra el brindis en la Plaza de los Burgos, en el Terraza Zentral Café, de Pamplona. Los asistentes deben inscribirse previamente a través del correo info@navarrawine.com para recibir una copa de cristal y el vino con el que podrán realizar el brindis, que tendrá lugar a las 13.30 horas, como en el resto de los municipios de España que participan en el Día Movimiento Vino D.O.

La Denominación de Origen Calificada Rioja convoca a los asistentes a las 13 horas en las Ruinas de San Pedro de Viana (Navarra). El evento contará con música en directo y productos típicos de la gastronomía local.

En Galicia, la DO Rias Baixas lo celebrará en la Plaza da Pedreira, en Pontevedra, justo enfrente de su sede, presentando el Día Movimiento Vino D.O., dando a degustar sus vinos y con la actuación del grupo La Casa de los Ingleses. La DO Ribeira Sacra lo hará en el marco de la Mostra dos Viños da Ribeira Sacra de Pantón, en Ferreira (Lugo), con una presentación sobre la Ribeira Sacra y sus vinos, también con música en directo. La DO Ribeiro organizará una miniferia en Ribadavia (Orense) para dar a conocer sus vinos. Tampoco faltará la música, a cargo de un dj. Por su parte, la DO Monterrei presentará sus vinos y realizará el brindis colectivo en su sede, en Verín (Orense).

SANTIAGO SEGURA

El director y actor Santiago Segura acompañará a los asistentes que se acerquen a la Plaza de España de Cariñena (Fuente de la Mora), para brindar con vinos de la Denominación de Origen de Cariñena. Minutos antes, impondrá sus manos en el Paseo de las Estrellas. También en Aragón, las denominaciones de origen Calatayud, Campo de Borja y Somontano se han unido al brindis colectivo y simultáneo que tendrá lugar a las 13.30 horas. Lo harán en el marco de la feria Aratur, Salón Aragonés del Turismo, con un evento en el que explicarán las características diferenciales de sus vinos y brindarán a las 13.30 horas, junto al resto de denominaciones participantes en el Día Movimiento Vino D.O. La DO Calatayud organizará, además, un acto en la Plaza de España de Calatayud para celebrar el Día Movimiento Vino D.O.

En Extremadura, la DO Ribera del Guadiana celebrará el Día Movimiento Vino D.O. en el Palacio de Monsalud de Almendralejo (Badajoz), con una pieza teatral, 'Brindis con la marquesa', para potenciar el patrimonio histórico y el sector vitivinícola de la zona, con una visita guiada por este edificio histórico del siglo XVIII y con un recorrido monumental para hablar de la importancia del vino en la religión a través de la Parroquia de la Purificación (siglo XV), de la Calle Judería y disco de Teodosio en Palacio de Monsalud.

En Murcia, con la participación de las denominaciones de origen de Yecla y Bullas, también hay actos programados que esperan reunir a miles de participantes. Yecla organizará una cata comentada por el sumiller Javier López, precedida por una sesión de música en directo a cargo de dj Mágico González. Bullas celebrará el Día Movimiento Vino D.O. en Mula (Parque Cristóbal Gabarrón), en el marco de las Fiestas de San Isidro.

Baleares y Canarias, con la DO Binissalem, en Mallorca, y la DO Tacoronte-Acentejo, en Tenerife, también se han sumado a la celebración de esta jornada. Binissalem lo hará en el marco del Mallorca Wine Days 2018, con tapas y gastronomía mallorquina a cargo de chefs de prestigio. La DO Pla i Llevant estará también en el brindis colectivo del MWD 2018. Tacoronte dará a conocer sus vinos con una caravana vintage, con un dj y con tapas canarias.

La celebración del segundo Día Movimiento Vino D.O. podrá seguirse a través de las redes sociales con el hashtag #DíaMovimientoVinoDO. Además, los usuarios que suban fotos con el 'hashtag' '#SelfieDíaVinoDO' a Twitter o Instagram entrarán en un sorteo de una experiencia enoturística en una de las Rutas del Vino de España ('www.wineroutesofspain.com'), que incluye una noche en un hotel o casa rural, localizado en una de las rutas, en régimen de alojamiento y desayuno; una comida o cena basadas en la gastronomía característica de la ruta acompañada de vinos con denominación de origen y una visita a alguna de las bodegas de la ruta con degustación de vinos.

"El Día Movimiento Vino D.O. es un evento con un marcado carácter festivo para poner en valor el vino con Denominación de Origen, acercarlo al público en general y a los jóvenes en particular, invitando a los participantes a conocer el entorno donde se produce. El vino D.O. habla de la región y del territorio de dónde procede, de la tierra, del trabajo y del esfuerzo de hombres y mujeres que apuestan por un producto de prestigio y traslada valores de autenticidad, cuidado del origen, seguridad alimentaria, arraigo cultural, diversidad, protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable", señala David Palacios, presidente de CECRV.

12-MAY-18

