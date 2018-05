Grecia y Macedonia pulen "las últimas diferencias" para resolver el contencioso del nombre macedonio

12/05/2018 - 14:52

Los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se han reunido este sábado en Sunion, Grecia, para pulir "las últimas diferencias" con vistas a resolver el contencioso sobre el nombre de Macedonia, en disputa entre ambos países.

SUNION (GRECIA), 12 (Reuters/EP)

El propio ministro macedonio, Nikola Dimitrov, señaló el viernes que "estamos en una fase muy delicada (...) para afrontar una de las últimas diferencias".

"En los últimos once meses hemos conseguido llegar a una relación muy cercana a nivel personal", destacó Dimitrov en declaraciones a la prensa. "Si conseguimos superar este hito, creo que en menos de once meses, probablemente once semanas, habrá un gran alivio", dijo Dimitrov.

La reunión entre Dimistrov y su homólogo griego, Nikolaos Kotzias, contará también con la presencia de un mediador de la ONU, Matthew Nimetz, y se produce cinco días antes de la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebrará en Sofía.

El Gobierno griego aspira a ganar más peso específico en Europa con un acuerdo, mientras que los macedonios y su primer ministro, Zoran Zaev, llegado al poder hace un año, intenta impulsar las ambiciones de adhesión a la OTAN y la UE, frenadas precisamente por esta disputa nominal.

Grecia apunta a que el nuevo nombre será compuesto, con un matiz geográfico o cronológico por el que será denominado comúnmente el país, un 'erga omnes' del tipo Macedonia Superior o Macedonia del Norte para evitar cualquier confusión con la región de la Macedonia griega, región de origen de Carlo Magno.