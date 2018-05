Discapacidad. down madrid apuesta por la inclusión social a través del deporte con su duatlón solidario

12/05/2018 - 15:00

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebró este sábado la tercera edición del Duatlón Cross Solidario, un evento deportivo no competitivo que en esta ocasión conseiguió reunir a cerca de 500 participantes.

El duatlón solidario es un evento deportivo donde se persigue el esfuerzo y la lucha de todos los participantes por un único objetivo, la integración de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. La prueba constó de tres categorías: Escolar (de 7-14 años), Popular (más de14 años) y Paraduatlón.

Para las personas con discapacidad, el deporte es una herramienta de inclusión social que les hace sentirse implicadas en un grupo de personas y supone una experiencia muy enriquecedora si ese grupo está formado por personas con y sin discapacidad. Se trata de una actividad que requiere esfuerzo, algo que les aporta seguridad, confianza en ellos mismos y les enseña la disciplina y el sacrificio que supone superar un reto.

Estas cualidades son las que han demostrado Juan José Casals Valladares, de Ingeniería Valladares, y su hijo Juanjo Casals, que participaron en Paraduatlón, la modalidad para las personas con discapacidad intelectual acompañados de una persona de apoyo. "Nos lo hemos pasado bien, nos hemos esforzado mucho y con esta pareja que tengo me he divertido mucho más", señaló Juanjo después de participar por segundo año consecutivo en el duatlón, el primero que hacía acompañado de su padre, quien se mostró "muy ilusionado de poder correr con él" y para quien supuso "un gran reto".

"AMBIENTE TOTAL DE INCLUSIÓN"

"Todas las actividades que hagamos en las cuales podamos participar con ellos y ellos se vean en un ambiente total de inclusión, de poder estar con nosotros, de poder hacer las mismas actividades, es fundamental para ellos y también para nosotros, no nosotros como padres o como familias, que ya estamos acostumbrados al día a día, sino para el resto de participantes que los ven participando dentro de la misma competición, que llegan a la meta, que se esfuerzan, ven que ese esfuerzo es igual o superior a cualquier persona que no tenga discapacidad, y eso es muy importante", apuntó Juan José Casals.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo; la directora general de Down Madrid, Elena Escalona; y el subteniente del Ejército de Tierra, José María Blázquez.

Arancedo señaló que "el duatlón es una fiesta deportiva y familiar que sirve para ver que la inclusión deportiva es una realidad". "Participan chicos con discapacidad apoyados por sus familiares, por trabajadores de empresas, del ejército, todos totalmente involucrados en superar juntos la meta, que es lo importante, saber que nos proponemos un desafío y que conseguimos alcanzarlo", añadió.

Por su parte, José María Blázquez, indicó que "es un honor" que cuenten con ellos para organizar "eventos que sean favorables para la gente y colaborar con todo". "Nosotros aportamos con los medios que tenemos mucho interés porque queremos que las cosas salgan bien, de hecho han participado soldados y capitanes en la modalidad de paraduatlón y les ha encantado la experiencia", concluyó.

12-MAY-18

