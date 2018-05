El PP reclama en el Congreso un uso igualitario del lenguaje que fomente la "imagen equitativa" entre hombres y mujeres

Apunta que este problema no es tanto lingüístico como "sociocultural"

El PP llevará a votación, la próxima semana en el Congreso, su propuesta en defensa de un uso igualitario del lenguaje, una práctica que, según señala, se recoge en la Ley de Igualdad y que permite que exista una "imagen equitativa" de hombres y mujeres, fuera de estereotipos.

A través de una proposición no de ley, que se debate el jueves 17 de mayo en la Comisión de Igualdad, los 'populares' advierten de que "el uso que se hace del lenguaje no es objetivo para ambos sexos" y "fomenta la desigualdad", como demuestra con ejemplos que se recogen en la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Así, destaca acepciones como "débil y endeble" que se hacen del término 'femenino', o que el diccionario describa 'fácil' como "dícese especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales". El PP también rechaza que, para la RAE, 'hombre público' es "el que tiene presencia e influjo en la vida social", mientras que 'mujer pública' es "prostituta".

Aunque la formación reconoce que la Academia ha mostrado "sensibilidad" en relación con determinadas "acepciones arcaicas" de algunos términos, cree que es necesario continuar defendiendo "como derecho fundamental" recogido en la Constitución, "la igualdad de derechos sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. "No hay razón para continuar haciendo un uso sexista del lenguaje", apunta.

Por ello, en su iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones pertinentes con el fin defavorecer un uso igualitario del lenguaje y fomentar, de este modo, una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere.

SIN CAMBIOS EN EL NOMBRE DEL CONGRESO

Aún así, el grupo parlamentario popular aclara que el problema del "sexismo en el lenguaje", no es tanto de carácter lingüístico, si no "más bien un problema sociocultural" que, a su juicio, se "debe ir modificando para lograr la igualdad entre mujeres y hombres". "A menudo, la forma en que se utiliza el lenguaje es asimétrica, es decir, se refiere de forma no equitativa a hombres y mujeres", ha apunta.

Esta iniciativa de los 'populares' no es la primera iniciativa que se presenta en el Congreso sobre el uso de un lenguaje igualitario, ya que Compromís consiguió sacar adelante el pasado febrero una para cambiar una en este sentido, aunque era más específica.

En concreto, la iniciativa valenciana instaba a eliminar 'de los diputados' del nombre oficial del Congreso, con el objetivo de evitar un lenguaje sexista. La defensora de la propuesta, la portavoz de Igualdad de Compromís, Marta Sorlí, señaló que este cambio no sería una novedad, ya que es así cómo se conoce al Senado o a los ayuntamientos que "no son de los senadores ni de los concejales".

Por el momento, el Gobierno no ha informado sobre su intención de cumplir con este mandato de la Cámara acerca de esta propuesta que no contó con el apoyo de PP, ni con el de Ciudadanos.