Nueve guardias civiles, agredidos por 40 narcos en el aparcamiento de un restaurante de Algeciras

Que violentos son estos catalanes que atacan a 9 guardia civiles que salen de comer, a que esperas Zoido para mandar un par más de piolines a Barcelona, calla, calla que me equivoco que esto ha pasado en Andalucía que no lo había leído bien. Estos guardia civiles también pedirán el traslado por no poder aguantar la presión como hacen en Cataluña o es que solo tienen problemas en Cataluña, que yo recuerde en Cataluña no se apaleó a ningún guardia civil verdad sr. Zoido, que malos son los catalanes verdad sr. Zoido y que buenos los españoles con la guardia civil, mira que llegamos a ser hipócritas y cínicos los españoles.