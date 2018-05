El Observatorio contra la LGTBfobia llama a celebrar el Día de las Familias para "fomentar la inclusión y diversidad"

14/05/2018 - 13:34

El Observatorio Español contra la LGBTfobia (STOP LGTBFobia) hace un llamamiento a celebrar el Día Internacional de las Familias este martes 15 de mayo para así fomentar "la inclusión y la diversidad" en una sociedad española "cada vez más heterogénea y más plural".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Desde el Observatorio quieren que los centros educativos también potencien la celebración del Día de las Familias "como forma de ser más inclusivos y no marginar a niños y familias". En este sentido, denuncian la "preocupante situación de discriminación que se produce anualmente" en los centros educativos cuando celebran solamente el Día del Padre o el Día de la Madre, "excluyendo al resto de familias diversas existentes en la sociedad española".

"En la inmensa mayoría de centros educativos es tradicional preparar una programación pedagógica especial, donde los niños preparan en las aulas dibujos u otras manualidades como regalo a su padre en el Día del Padre, o a su madre en el Día de la Madre", argumenta el Observatorio, lamentando que "no se reflexione sobre todos aquellos niños que por uno u otro motivo, o no tienen un padre, o no tienen una madre".

"Esto provoca daño psicológico en los niños excluidos de un día especial que celebran todos sus compañeros, produciendo autodiscriminación, falta de autoestima e incluso provocando acoso escolar, mofa y burla por parte de otros niños", afirma el director de StopLGBTfobia, Paco Ramírez.

EVITAR LA EXCLUSIÓN

Así, ha hecho un llamamiento a los centros educativos, a las AMPAS, a sindicatos de enseñanza y a las instituciones educativas para la celebración también del Día Internacional de las Familias, que se conmemora a nivel internacional en una fecha fija. De esta forma "todos los niños sin excepción podrán celebrar con su familia sin importar la composición de ésta, evitando exclusión, discriminación y bullying, y conmemorando la diversidad familiar".

Ramírez señala que las diferentes leyes LGBTI aprobadas en diferentes comunidades autónomas "obligan a abordar la diversidad familiar por parte de las escuelas". Para el Observatorio, hay que "sensibilizar y concienciar" sobre la importancia de la coeducación en los centros escolares que deben fomentar "unas escuelas diversas".