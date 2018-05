El PSOE y Podemos apoyarán mañana la movilización feminista por el Pacto contra la violencia machista

15/05/2018 - 14:59

La Plataforma 7N ha convocado manifestaciones en 40 ciudades y en Madrid arrancará a las 19.00 horas desde el Ministerio de Sanidad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Podemos apoyarán este miércoles 16 de mayo la movilización de las feministas, que volverán a salir a la calle en Madrid y en otras 40 ciudades para denunciar "el incumplimiento" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para exigir que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 los 200 millones de euros comprometidos para cumplir las medidas de dicho acuerdo.

La movilización, convocada por la Plataforma 7N contra las violencia machistas bajo el lema 'Compromiso=Presupuesto', ha sido convocada en 40 ciudades de España, en la mayoría a partir de las 18.00 horas. En la capital, arrancará a las 19.00 horas desde el Ministerio de Sanidad.

A ella se acercarán representantes del PSOE y de Podemos, según han confirmado ambos partidos a Europa Press. Los socialistas todavía no han decidido quien acudirá, mientras que de la formación morada irá la secretaria de Feminismos, Igualdad y LGTBI, Sofía Castañón, y no descarta la presencia de otros portavoces del partido. Por su parte, desde el PP y Ciudadanos, todavía no han tomado una decisión al respecto.

Bajo el hashtag #AlertaFeminista16Mayo, varios colectivos feministas han difundido a través de Twitter la convocatoria, que ha sido lanzada con un vídeo. "Nos roban 120 millones", señala el spot editado con imágenes y recursos de las últimas movilizaciones feministas contra la sentencia de 'La Manada'. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento contempla un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, es decir, 200 millones de euros anuales a partir de 2018. De ellos, 80 corresponderían a la Administración Central, 100 a las comunidades autónomas y 20 a los municipios.

En dicho video, en el que las convocantes recalcan que la violencia machista ha dejado a "más de 900 asesinadas", se incluyen declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, expresando su "compromiso" de destinar más recursos a la lucha contra la violencia. Estas palabras se intercalan con imágenes de manifestantes al grito de "No te creo" y "vergüenza", entre otros.

Desde la Comisión 8-M, la convocante de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, aseguran a Europa Press que la movilización tendrá todo su apoyo. De hecho, en el perfil oficial de Twitter de la coordinación estatal del movimiento feminista para la Huelga Feminista del 8 de marzo han difundido la convocatoria de varias de las ciudades.

Por su parte, CCOO y UGT se unen y llaman a participar en la movilización feminista del 16 de mayo. Los sindicatos ven "intolerable" que el Gobierno "desoiga el clamor de las mujeres y la ciudadanía que reclama recursos suficientes para atajar las violencias machistas". Asimismo, denuncian "el fracaso del Gobierno para combatir la violencia, con medidas insuficientes para garantizar la atención, prevención y protección de las víctimas".

"Las mujeres, la sociedad organizada, hemos gritado de indignación y queremos respuestas y actuaciones efectivas ya", señalan los sindicatos en un comunicado conjunto.