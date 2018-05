El festival 'una mirada diferente', protagonista del cupón de la once del 24 de mayo

16/05/2018 - 15:24

El Festival 'Una mirada diferente' protagoniza el cupón de la ONCE del jueves 24 de mayo. De este modo, cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España que la diferencia es un valor artístico añadido.

Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, entregó este miércoles una lámina enmarcada de este cupón a Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, durante la presentación de la 6ª edición del festival, que tendrá lugar del 18 al 27 de mayo en el Teatro Valle-Inclán.

Organizado por el Centro Dramático Nacional, el festival pretende mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la cultura. Además, busca ser una herramienta que impulse la presencia de artistas con discapacidad en las programaciones habituales. Esta iniciativa artística cuenta con la colaboración de Fundación ONCE.

En la edición de 2018, 'Una mirada diferente' contará, entre otras, con las actuaciones de Monkey Mind (Platform-K/Danza); Muestra Taller de Investigación actoral con Marco Paiva y Nathalie Poza; el afiliado a la ONCE Raúl Thais Antequera, con un Concierto-conferencia de piano; Helliot (Danza Mobile-Alteraciones Danza Teatro/Danza); Guía Prático para Artistas Ocupados Inspirado en A Play of Selves de Cindy Sherman; Alicias buscan Maravillas (The Cross Border Project/Lectura dramatizada); Bill & Bobby (Stopgap Dance Company/Danza); Desde lo invisible (La Quintana Teatro); Green (Compañía Patricia Ruz/Danza); Auzokideak (Compañeros de barrio) (Panta Rhei y Eginaren Eginez/Títeres); y Canvas of Bodies (Taiat Dansa/Danza).

