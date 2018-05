Discapacidad. presentan la programación del festival de artes escénicas y discapacidad 'una mirada diferente' del centro dramático nacional

El Centro Dramático Nacional (CDN) presentó este miércoles la nueva programación del festival de artes escénicas y discapacidad 'Una mirada diferente', que tendrá lugar del 18 al 27 de mayo de 2018 en el teatro Valle-Inclán de Madrid.

Organizado por el CDN, su objetivo principal es mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural y fomentar la inclusión de proyectos protagonizados o dirigidos por personas con discapacidad en la programación ordinaria.

En la presentación de esta 6ª edición participaron Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional; Inés Enciso, codirectora artística de 'Una mirada diferente'; Mercè Luz Arque, responsable del Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE; Sonia Viñas, subdirectora de Fundación Universia; Andy Mackay, director de British Council Spain, y Laura Pugno, directora del Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Según Enciso, la programación de esta edición en la que la danza es protagonista sigue apostando por la excelencia y profesionalidad de los espectáculos –procurando siempre mostrar una diversidad de estilos– así como con la intención de visibilizar los diferentes tipos de discapacidad.

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de diez espectáculos diferentes durante los nueve días que dura el festival, por el que pasarán compañías nacionales e internacionales: Monkey Mind (18 de mayo), de la compañía de Flandes (Bélgica) Platform-K / Les ballets c de la b; Helliot (19 de mayo), de Danza Mobile / Alteraciones Danza Teatro; la lectura dramatizada Alicias buscan maravillas (20 de mayo), dirigida por Lucía Miranda y a cargo de The Cross Border Project; Guia prático para artistas ocupados, inspirado en A play of Selves de Cindy Sherman, de la portuguesa Crinabel Teatro; Bill & Bobby (25 de mayo), de la compañía de Reino Unido Stopgap Dance; un concierto-conferencia de piano a cargo de Raúl Thais Antequera (25 de mayo); Desde lo invisible (25 de mayo), de La Quintana Teatro; el espectáculo infantil Compañeros de barrio (Auzokideak) (26 y 27 de mayo), de Panta Rehi / Eginaren Eginez; el montaje de danza-teatro Green (26 de mayo) de Patricia Ruz y, clausurando el Festival, Canvas of Bodies (28 de mayo) de Taiat Dansa.

Junto con estos espectáculos, también se podrá disfrutar de otras actividades como la proyección del documental Dance Well-Noi siamo cultura (23 de mayo), dirigido por Giuseppe Carrieri, sobre el impacto saludable que la práctica artística de la danza puede tener sobre el sistema neurológico, físico y el desarrollo de personas con Parkinson.

Además, el 'Lunes con Voz' del próximo 21 de mayo estará dedicado a la muestra final del taller de investigación actoral que han llevado a cabo Marco Paiva y Nathalie Poza con artistas con y sin discapacidad en el seno del propio festival, Territorios poéticos o la posibilidad de construir una nueva geografía. En esta actividad también se ha contado con la colaboración de Fundación Universia que ha becado la participación de los artistas con discapacidad.

IMAGEN DEL CUPÓN

Durante el acto, se presentó la obra elegida en el IV concurso para la selección del cartel del festival que el Centro Dramático Nacional (CDN) del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) realiza en colaboración con Fundación Universia.

En esta ocasión, el premio de 600 euros junto con la edición de la obra en todos los carteles y otros medios y soportes que se utilicen para la difusión y promoción del Festival ha recaído en la artista con discapacidad Isaac Soler.

La imagen del cartel también será la que aparezca en el cupón, correspondiente al jueves 24 de mayo, con el que la ONCE quiere apoyar el festival. De hecho, Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, hizo entrega de una lámina enmarcada con dicho cupón a Ernesto Caballero.

Según Palahí, "el teatro es una herramienta para la integración" y, de este modo, cinco millones y medio de cupones difundirán el teatro como herramienta de visibilidad e integración de las personas con discapacidad.

Todas las funciones que se representan dentro del Festival son accesibles al público con discapacidad a través del programa Teatro Accesible, que incluye diferentes sistemas de accesibilidad como el sobretitulado, el bucle de inducción magnética, la audiodescripción o intérpretes en lengua de signos en escena.

RETOS PARA EL FUTURO

Caballero anunció que el próximo 3 de diciembre, el Festival se embarcará en el que se ha denominado 'Reto 2019. Un año de trabajo, del 3 de diciembre de 2018 al 3 de diciembre de 2019'.

Será "un año en el que se sembrarán las semillas de proyectos inclusivos que se exhiban en el futuro. Un año para la reflexión y el trabajo en torno a la inclusión y a la normalización", apuntó.

Se asentará en cinco pilares fundamentales: Trabajo con el colectivo, para apoyar el trabajo de las compañías inclusivas profesionales; contagio profesional, a fin de mostrar a los profesionales el valor artístico de la diferencia para que trabajen con creadores con discapacidad en contextos artísticos profesionales; impregnar la programación, que busca crear un proyecto transversal que impregne todo el trabajo del Centro Dramático Nacional; búsqueda de talento, donde se mapeará el territorio en búsqueda de talento, profesionales y proyectos para apoyar su desarrollo creativo y la creación de sinergias con otros profesionales y, por último, favorecer la producción de nuevos proyectos inclusivos que nazcan desde Una Mirada Diferente y que puedan finalizar en la institución o en otras instituciones colaboradoras.

