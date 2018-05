Unas 70.000 personas en españa no saben que tienen hepatitis c

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) afirmó este jueves que cerca de 70.000 personas en España no saben que tienen hepatitis C, por lo que ha iniciado en redes sociales una campaña de concienciación sobre esta enfermedad para hacer aflorar los casos no diagnosticados.

Con motivo de la celebración este viernes del 'Hepatitis Testing Day', una iniciativa internacional con la que se pretende hacer aflorar los casos de infección activa no diagnosticados, la Aehve advirtió de que pueden estar infectados "los que son o han sido usuarios de drogas, los que mantienen o han mantenido prácticas sexuales de riesgo sin protección, los que han recibido sangre y hemoderivados antes de 1992 y los que se han practicado un tatuaje sin las adecuadas medidas de esterilización",

Además, esta organización, formada por 10 sociedades científicas y varias asociaciones de pacientes, subrayó que después de la infección aguda, más del 80% de los pacientes no presentan síntomas.

En esta campaña, la Aehve informa a la población de que la hepatitis C puede evolucionar a cirrosis y enfermedad hepática terminal, además de ser la principal causa de cáncer de hígado en España y la primera en mortalidad por enfermedad infecciosa, duplicando la producida por el VIH. Pero también es un hecho que gracias a los nuevos tratamientos -antivirales de acción directa (ADDs)- la hepatitis C se cura y en España más de 100.000 pacientes han tenido acceso a ellos en los últimos tres años.

Además, recuerda que desde junio del año pasado y tras la decisión tomada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, todos los españoles pueden acceder a los nuevos tratamientos con independencia de la gravedad de la enfermedad.

En cuanto al cribado, la Aehve recordó que los estudios avalan su coste-efectividad en adultos, por lo que ha pedido a las administraciones que "tomen conciencia de que la tasa de diagnóstico en España es aún baja y estos pacientes que desconocen su infección pueden transmitir el VHC a través de prácticas de riesgo, además de desarrollar fibrosis hepática avanzada, cirrosis y finalmente cáncer de hígado".

Por ello, el coordinador de la Aehve, el doctor Javier García-Samaniego, insistió en que "la identificación de estas personas y su tratamiento no sólo es una buena inversión en salud, sino que sería un error demorarla. Si las políticas de cribado no se ponen en marcha, España perderá la oportunidad de alcanzar el objetivo de la eliminación de la hepatitis C establecido por la Organización Mundial de la Salud".

