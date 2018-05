El congreso insta a prohibir las cláusulas antiembarazo en contratos a deportistas

17/05/2018 - 14:45

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados instó este jueves a prohibir de forma expresa que los clubes deportivos puedan incluir cláusulas en sus contratos a mujeres deportistas para que no se queden embarazadas, ya que son "nulas de pleno derecho" pero al no estar especificado aún se siguen firmando.

"No podemos tolerar desde una sociedad avanzada que el embarazo se encuentro entre los supuestos que tumban un contrato", declaró la diputada de ERC Ester Capella en la defensa de la proposición no de ley impulsada por su grupo, y que ha sido aprobada en la Comisión de Igualdad con 23 votos a favor y 14 abstenciones por parte del PP.

Desde Ciudadanos, Marcial Gómez aseguró que "es un tema que nos preocupa y ocupa" y recordó que ya se presentó desde su grupo una iniciativa similar en la Comisión de Educación y que aún no se ha cumplido.

Natalia González (PSOE) pidió "profesionalizar las ligas femeninas" e "incentivar las asociaciones entre deportistas" y facilitar su acceso a servicios jurídicos para que puedan denunciar este tipo de cláusulas machistas.

Por el PP, Maricarmen González resaltó la mayor presencia femenina en el deporte "por méritos propios" y criticó una parte de la propuesta de ERC por señalar al Consejo Superior de Deportes ya que, a su juicio, este organismo no tiene potestad para regular los contratos que hacen los diferentes clubes.

María Teresa Arévalo, de Podemos, aventuró que esta propuesta "no servirá de nada" porque, como también recordó el diputado de Ciudadanos, ya se aprobó hace un año otra similar y no se ha puesto en práctica. A su juicio, "el deporte femenino nada en el barro de la economía sumergida" y los contratos con este tipo de cláusulas "son lentejas", por lo que muchas las aceptan para no truncar sus carreras.

Según la proposición no de ley, se trata de "cláusulas que se suelen incorporar a los contratos que firman las deportistas más jóvenes y que suelen tener una carrera deportiva por delante y en previsión de que esta no se vea truncada o interrumpida por el embarazo de la jugadora".

Por eso, la iniciativa pretende impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas con competencias en materia de inspección laboral, las oportunas inspecciones para detectar y en su caso sancionar estas cláusulas antiembarazo.

(SERVIMEDIA)

17-MAY-18

GIC/gja