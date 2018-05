El presidente de Canarias anuncia un cambio de ley para que la transexualidad no sea considerada una patología

17/05/2018 - 14:56

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Ejecutivo ya está trabajando en la modificación de la Ley canaria de no discriminación por motivos de identidad de género y por los derechos de las personas transexuales de 2014 para que la transexualidad no sea considerada una patología.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado con motivo del acto del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia, que se ha celebrado hoy jueves en Santa Cruz de Tenerife y que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En su intervención, el presidente ha afirmado que aunque la Ley de 2014 marcó un hito al lograr el consenso parlamentario, situando a Canarias entre las primeras comunidades en regularla, el Gobierno "está dando los pasos para cambiar la ley y abrir un nuevo camino en el avance de los derechos".

Fernando Clavijo dijo recoger el guante de las reivindicaciones de los colectivos que así lo expresaron en su manifiesto porque coincide en que "no es suficiente y en que es necesario dar ese salto definitivo a la despatologización".

"Este Gobierno se ha vuelto a sentar con los colectivos LGTBI y lo hará cuantas veces sea necesario para avanzar juntos desde el consenso, porque entendemos que se trata de un asunto prioritario y de justicia social", manifestó.

El presidente también aludió a los avances en este último año con la puesta en marcha de las mesas de trabajo para elaborar los protocolos de desarrollo de la ley, "Este trabajo, iniciado por la Consejería de Políticas Sociales y que pronto nos permitirá tener un borrador de anteproyecto de ley, no es aislado", remarcó Clavijo.

Detalló que se han puesto en marcha mesas para desarrollar los protocolos de atención de LGTBI que incluye la ley en educación y sanidad, y que ya ha permitido "avances palpables", entre ellos, la puesta en marcha del protocolo educativo para el acompañamiento al alumnado trans que entró en vigor el pasado 20 de septiembre y la guía sanitaria que ya está finalizada y se presentará en breve. También se están trabajando los protocolos de empleo y servicios sociales en sendas mesas constituidas para ella con la participación de diferentes departamentos del Gobierno, instituciones y las asociaciones.

Durante el acto, los colectivos LGTBI leyeron un manifiesto en el que plasmaron sus principales reivindicaciones, que tienen que ver con defender una Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales que sea "más ambiciosa" en la promoción de la igualdad, en el reconocimiento de los derechos de las personas trans e interesexuales residentes en Canarias y en la lucha contra la transfobia.

"Ante todo defendemos una ley no patologizadora porque debemos borrar del imaginario social, técnico y político la visión de las realidades trans como enfermas. Si no logramos dar este paso, no podremos nunca hablar de verdadera igualdad". El manifiesto denunció la violencia tanto contra las personas trans menores "en sus entornos, desde la propia familia, al centro educativo", como las adultas, mayoritariamente mujeres. "Para ellas, exigimos justicia y reparación".