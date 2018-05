Tener el ordenador siempre protegido y utilizar webs de confianza, consejos para comprar de forma segura en Internet

Tener el ordenador siempre protegido, usar solo en webs de confianza o tener cuidado con las gangas exageradas son algunos de los consejos a tener en cuenta a la hora de comprar 'online' de forma segura, según Softonic.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Internet este 17 de mayo, la compañía pone de manifiesto la importancia de contar con "un ordenador libre de virus y amenazas" porque es una puerta cerrada a cualquier intento de intrusión, por ejemplo, a un malware que secuestre el ordenador.

En este sentido, hace hincapié en que las medidas de seguridad del sistema operativo deben estar siempre activadas al máximo o, en su defecto, se debe instalar un antivirus.

Por otro lado, avisa de que, "especialmente en días señalados, muchas webs poco fiables intentan engañar a los compradores con falsas ofertas y cero garantías". "Para saber si una web es fiable, un buen truco es comprobar su URL. Si empieza por 'https' es una buena señal. Si empieza por 'http', significa que su protocolo de seguridad es débil o inexistente", subraya.

Asimismo, recomienda tener cautela a la hora de acceder a páginas webs que recojan ofertas exageradas, controlar los datos personales que se proporcionan, realizar el pago siempre de forma segura y comprobar siempre cuánto dinero se ha cargado.

Por último, alerta de que hay correos electrónicos con enlaces que "no son del todo claros". Si se reciben estos e-mails es importante no abrirlos, ya que podría tratarse de un caso de phising. "Las webs de compras no suelen comunicarse con los usuarios a través de estos emails y, en ocasiones pueden incluir adjuntos fraudulentos que incluyen virus y otras amenazas. La mejor solución: enviarlos directamente a la bandeja de spam", concluye.