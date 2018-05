Women's Link pide al TSJN que requiera al CGPJ actuar contra el voto particular de la sentencia a 'La Manada'

17/05/2018 - 14:09

Women's Link Worldwide confía "en el buen hacer de la Justicia" y quiere que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) requiera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúe contra el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González, que fue el que firmó el voto particular en el que solicitaba la absolución de los miembros de 'La Manada' condenados por abuso sexual a un joven en los San Fermines de 2017.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado a Europa Press la abogada de la organización feminista, Estefanny Molina, después de que el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, haya archivado de plano la denuncia que la organización presentó el pasado 27 de abril contra el magistrado.

El CGPJ rechaza la denuncia al entender que no puede actuar de oficio por expresiones ofensivas de un juez si no media antes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que no se ha producido. Tampoco se le puede sancionar por ignorancia inexcusable de sus deberes judiciales puesto que actuó ejerciendo su función jurisdiccional.

Según la lectura que la letrada hace de la decisión, "el CGPJ traslada la oportunidad de investigar si se debería sancionar o no a este juez, que emitió el voto particular, al tribunal donde está recurrida la sentencia".

Para la abogada, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra "tiene la oportunidad de pronunciarse y de tomar medidas" si cree que el voto particular es discriminatorio y sexista, y si existen los estereotipos y prejuicios de género, como sostiene la asociación.

Preguntada sobre si esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tenga la misma visión que la asociación en este caso, Estefanny Molina ha afirmado que confían "en el buen hacer de la justicia". "En un caso tan importante y grave de violencia sexual, como el caso de 'La Manada', confiamos en que la justicia aplique la perspectiva de género y que tome las medidas que considere para evitar que situaciones como esta se den en el futuro y considerando que no es un caso aislado", ha subrayado.

"Es una oportunidad para el tribunal", ha insistido la abogada de la organización, que ha advertido de que seguirán reivindicando "la obligación que tiene el Estado" de ofrecer formación en perspectiva de género a todo el sistema judicial "hasta que las cosas cambien".