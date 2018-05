Más de 100 entidades denuncian que los dependientes en centros privados pagan un 10% de IVA y los de los públicos un 4%

17/05/2018 - 15:16

"Montoro también se va a hacer mayor", advierten

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Más de 100 entidades de toda España, junto a agentes sociales y económicos vinculados a la tercera edad, han firmado un manifiesto por la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención a la dependencia, ya que, actualmente, el IVA que pagan en residencias y centros privados es del 10% mientras que, por un "idéntico" servicio concertado o público se tributa al 4%.

Durante el acto de la firma del manifiesto, que ha tenido lugar este jueves 17 de mayo en la sede del IMSERSO, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha asegurado que la primera reacción del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, "fue preguntar que si seguro pasa esto".

"Vamos a decirle a Montoro que también se va a hacer mayor y si no llega él a ir a una residencia seguro que va a conocer a alguien que sí", ha subrayado Pascual, destacando que la equiparación del IVA en los servicios a la dependencia "no es una medida fiscal, sino una medida de justicia social".

Las entidades firmantes defienden un modelo de atención a la dependencia que "dé respuesta" a las necesidades de las personas y que "las ponga en el centro del sistema", por lo que ven "totalmente necesario" mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.

Por ello, exigen al Gobierno y a los partidos políticos que se equipare el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales y privados, y los sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados (4%) mediante la inclusión de dicha medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

AHORRO DE 106 EUROS MENSUALES CON LA EQUIPARACIÓN

La diferencia entre el IVA del 10% y el del 4% es, según la presidenta de CEAPs, es de 106 euros de media al mes, que, a su juicio, "es mucho dinero" para una persona dependiente. "Se nos cae la cara de vergüenza cuando le decimos a un mayor que tiene que tributar 170 euros de IVA al mes por realizar sus necesidades básicas", ha manifestado Pascual.

"Todo el mundo decía que es increíble que estuviera pasando esto en España, pero cuando tocas el dinero empiezas a ver que las caras cambian", ha indicado la presidenta de CEAPs en referencia a las reacciones de los políticos sobre este tema, al tiempo que ha defendido que todas las personas con dependencia "son iguales y por lo tanto deberían pagar el mismo IVA". "Todos los partidos decían que esto es justicia pero no salió en los Presupuestos", ha lamentado.

Así, Pascual ha afirmado que la dependencia "es un derecho universal" y por lo tanto van a defenderlo y a conseguir que escuchen su petición porque "beneficia a los mayores dependientes y a la economía", ya que, en su opinión, si se ocupan todas las plazas vacías se podría "conseguir hacer las paces en la parte económica".

En este sentido, el manifiesto refleja que una reducción del tipo de IVA, y la consiguiente reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de más de 1.200 euros anuales, conllevará una ocupación plena de los centros; se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones; y se reducirá el número de parados de una forma directa, consiguiendo así un ahora en las prestaciones por desempleo.

LA EQUIPARACIÓN AFECTARÍA A MÁS DE 200.000 MAYORES

El manifiesto destaca que la equiparación del IVA afectaría positivamente a más de 200.000 mayores de toda España que actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales. Cada usuario, según el escrito, ahorraría de media 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales.

Durante su intervención, la presidenta de la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS), Angelina Fernández, ha criticado que el momento actual está "lleno de desigualdades e injusticias", y que algunas son, como en este caso, "sangrantes". "Todo aquello que roza el dinero parece que se le da largas y muchas", ha dicho.

"El IVA en el caso de los mayores no es que debiera ser el 4%, es que no debería existir. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a muchos de los representantes que tienen el poder en la mano y se esconden, porque es algo sangrante y denigrante", ha señalado Fernández, quien ha afirmado que España "tiene mucho dinero, solo que mal aplicado".

Por su parte, el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Saturnino Álvarez, ha indicado que "es un disparate" el hecho de "discriminar" a una persona porque "por la fuerza" tenga que entrar en una residencia privada por no poder entrar en la pública.

Para el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Ángel Quesada, la petición no debería ser rebajar el IVA, sino suprimirlo para los dependientes. "Los servicios a dependientes deberían estar exentos de IVA. No va a ser fácil pero podéis estar seguros de que no lo vamos a dejar", ha dicho.