El congreso pide al gobierno, a instancias del pp, que promueva un lenguaje "igualitario" hacia las mujeres en política

17/05/2018 - 15:06

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para favorecer un "lenguaje igualitario" en política para evitar discriminación, una propuesta que, pese a contar con el apoyo de todos los grupos, los partidos de la oposición no han ocultado su "sorpresa" porque consideran que no lo cumple "ni la ministra de Igualdad".

Pese a que la propuesta fue aplaudida por todos los partidos en la Comisión de Igualdad, desde el PSOE y Podemos reprocharon que la iniciativa hable de lenguaje "igualitario" y no de lenguaje "no sexista", al tiempo que la diputada de la formación morada Marimar García indicó que es algo que "la propia ministra de Igualdad (Dolors Montserrat) no hace".

La iniciativa del PP, defendida por María José García-Pelayo, pretende que el Gobierno traslade "una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere" mediante "un uso igualitario del lenguaje".

Marta Sorlí, de Compromís, recordó que el PP no apoyó la iniciativa de modificar el nombre de la Cámara Baja para que pase a llamarse simplemente "Congreso" y no "Congreso de los Diputados", al tiempo que pidió una "concienciación real" por parte del PP con el lenguaje no sexista y el feminismo porque "el lenguaje es una herramienta de cambio social y político".

La socialista Natalia González anunció su "voto favorable sin dejar de sorprendernos", al tiempo que animó al PP a cumplir con la Ley de Igualdad y a ir "un poco más allá" en las reivindicaciones feministas. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet pidió "borrar del diccionario toda herencia misógina".

(SERVIMEDIA)

17-MAY-18

GIC/gja