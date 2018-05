La once dedica su cupón del 22 de mayo a los juegos mediterráneos de tarragona

17/05/2018 - 18:00

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La ONCE dedicará su cupón del próximo martes 22 de mayo a los XVIII Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, que tendrán lugar del 22 de junio al 1 de julio.

De este modo, cinco millones y medio de cupones difundirán este acontecimiento deportivo. El cupón lo ilustrarán sendas imágenes de 'Tarracvs', la popular mascota de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, y el 'skyline' de la ciudad, donde se identifican algunos de los elementos más característicos de Tarragona, como la fachada de la catedral, la barandilla del Balcón del Mediterráneo o el anfiteatro.

El acto de presentación del cupón tuvo lugar este jueves en el Teatret del Serrallo y contó con la participación de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya; Sara Gimeno, directora de la ONCE en Tarragona, y Rafaela Pérez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya.

El alcalde destacó la colaboración habitual con la ONCE "en cuestiones generales de ciudad como la movilidad y la accesibilidad", y remarcó "el impacto que supone un cupón monográfico de estas características, que te permite llegar a millones de personas de todo el Estado".

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Catalunya, Xavier Grau, subrayó "la difusión que puede suponer un cupón de estas características para los Juegos y para Tarragona".

17-MAY-18

