España llega mañana a la serie de cupones once 'solidarios con iberoamérica'

18/05/2018 - 13:18

España protagonizará el cupón de la ONCE de mañana, sábado, correspondiente a la serie 'Solidarios con Iberoamérica', que refleja el espíritu de cooperación regional en favor de las personas con discapacidad.

Con esta serie, la ONCE quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), la expresión solidaria de la ONCE con los cinco millones de ciegos iberoamericanos.

Su objetivo es promover la integración laboral y social de las personas ciegas y con discapacidad visual grave con nacionalidad de países latinoamericanos en sus respectivos Estados.

Creada en 1998, La FOAL coopera desde 2006 con ministerios y secretarías de Educación de América Latina y con instituciones de carácter local que trabajan para conseguir una educación más justa e igualitaria para niños y niñas en las áreas de atención temprana, Educación Primaria y Secundaria.

