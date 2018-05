La virgen del rocío, protagonista del cupón de la once del 21 de mayo

La ONCE dedicará el cupón del próximo 21 de mayo, Lunes de Pentecostés, a la Romería del Rocío. De este modo, cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de la virgen con el título 'Romería del Rocío. Pentecostés 2018'.

Con esta iniciativa, la ONCE quiere ofrecer "un reconocimiento al patrimonio cultural y social que constituye la romería del Rocío". El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, presentó hoy la imagen de este cupón a la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y al presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales. En el acto también participaron la hermana mayor, Eva Toro, el subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo, y el director de la Organización en Huelva, Nicolás Vargas.

Para Martínez, esta es "una forma de presumir de nuestra identidad cultural y de compartir ese orgullo con todos los españoles". El delegado territorial de la Organización recordó la fortuna que repartió la ONCE en el Sorteo del Extra del Día del Padre, con cerca de 17,4 millones de euros repartidos desde la entrada de la propia ermita, y confió en que esa ilusión se mantenga viva para este sorteo y pueda llevar también fortuna entre los miles de peregrinos que hacen el camino desde todos los puntos de España. "En la ONCE nos gusta el Rocío porque somos Huelva, sentimos Huelva y queremos a Huelva".

