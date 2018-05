Cantantes y actores españoles se unen a una campaña para "romper el silencio" sobre el abuso sexual a menores

18/05/2018 - 16:14

La Fundación Edelvives lanza '#Notecalles.Cuéntalo' para prevenir y erradicar esta problemática

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Varios cantantes y actores españoles se han unido a la campaña '#Notecalles.Cuéntalo' lanzada por la Fundación Edelvives para "romper el círculo del silencio" sobre los abusos sexuales que sufren muchos menores, al tiempo que ofrece herramientas para luchar y prevenir esta problemática social. Entre un 10% y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia antes de los 13 años, según los últimos datos realizados a partir de estadísticas difundidas por Unicef.

Actores y actrices como Olivia Molina, Joaquín Climent, Ruth Núñez o Ricardo Gómez forman parte de la iniciativa y protagonizan varios videos en el que dan un consejo a padres y niños incluidos en el decálogo de la Guardia Civil sobre abusos sexuales a menores. Asimismo, se ha compuesto una canción llamada 'No te calles. Cuéntalo", cantada por numerosos artistas nacionales como Barei, Andrés Suárez, 'Cómplices' o Rozalén .

"Es un tema urgente y hay que poner herramientas para que la violencia se aleje de los más vulnerables", ha manifestado el director de la Fundación Edelvives, Juan Pedro Castellanos, durante una rueda de prensa convocada en Madrid para la presentación de la campaña. A su juicio, hay que "poner el acento" en la protección a la infancia.

Precisamente la campaña pretende lograr la "tolerancia cero" frente al abuso de menores. Por este motivo ello, en la página web 'www.notecallescuentalo.org' se pone a disposición material pedagógico para padres, educadores y menores con la meta de hacer posible una mayor prevención y avanzar hacia la erradicación de los abusos.

Uno de los objetivos primordiales de la iniciativa, según ha explicado Castellanos, es la visibilización de este problema para "romper el círculo del silencio" dando medios que faciliten la denuncia de estas situaciones. Asimismo, ofrece pautas "claras y sencillas" que indiquen a los menores, padres y educadores cómo actuar antes este tipo de abusos.

DIFUSIÓN DE UN CUENTO, VÍDEOS Y UNA APP

La primera parte de la iniciativa consiste en la difusión de un cuento ilustrado para que se distribuirá a miles de niños a partir de 5 años de edad. Uno de los autores, Arturo Cavanna, ve necesario "sacar este tema tanto en el aula como en casa, que sigue siendo tabú".

El autor de la historia ha señalado que se cuenta en primera persona --con un menor como protagonista-- ya que quiere que los menores "se impliquen". El protagonista se convierte en "héroe" por denunciar su caso, según ha afirmado Arturo, que añade que los profesores, padres y psicólogos que le ayudan también lo son. "No tenemos que callarnos sea quien sea el que cometa el abuso", ha recalcado Arturo, que quiere trasmitir a los niños y niñas que deben denunciar porque "su cuerpo es suyo, de nadie más".

TELÉFONO DE AYUDA DE LA FUNDACIÓN ANAR

La iniciativa cuenta con la colaboración de varias entidades, entre ellas Fundación ANAR, que gestiona la línea telefónica de ayuda "confidencial, anónima y gratuita" a niños y adolescentes en riesgo. De hecho, todos los fondos recaudados en esta campaña irán destinados a apoyar esta línea telefónica (900 20 20 10).

En la rueda de prensa, el director de programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha precisado que, de media, reciben "1.200 llamadas cada día". Desde su puesta en funcionamiento, el total de llamadas atendidas por los profesionales de la Fundación ANAR asciende a "4.684.000". A través de esta herramienta, se ofrece orientación, ayuda e intervención a los menores.

Respecto a los casos de abusos atendidos, Ballesteros ha apuntado que se han incrementado: en los últimos ocho los casos de abuso sexual atendidos por este teléfono se han multiplicado por tres en los últimos ocho años. Además ha hecho hincapié en que en el 73% de los casos el abuso se produce dentro del hogar o en el entorno familia, y en uno de cada cinco el abuso se comete de manera diaria. También ha recalcado que en el 75,2% de los casos es una niña, pero ha hecho hincapié en que "hay niños que están sufriendo" porque el 24,8% de los casos son niños.

"SACAR A LA LUZ" LOS ABUSOS

Ballesteros, que señala que los menores atendidos tardaron 8,5 meses en contactar con ANAR desde que sufrieron los primeros abusos, recalca la importancia de "poner en el foco el sacar a la luz" estos casos "tan graves" de abuso.

Para finalizar, ha leído varios testimonios de algunos de los 2.225 casos atendidos por la fundación para denunciar su situación. "Me suplicaba que lo hiciera, decía que lo hacía para hacerme feliz y, si no, me insultaba y amenazaba. A mí no me gustaba hacerlo", ha dicho, en nombre de una adolescente de 15 años que sufrió abusos por parte de su padre. En el marco de la campaña, también han desarrollado una aplicación móvil que estará disponible a partir del 1 de junio que facilitará el contacto con ANAR y las denuncias.

A la presentación de la iniciativa ha acudido el secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés, que ha agradecido su labor a las entidades que "alertan de este peligro" y ayudan a erradicarlo. Y ha apuntado que el Gobierno "ya tiene redactado" el anteproyecto de la ley contra la infancia y "en próximas semanas" será presentado. "El mejor artículo 155 es que garanticemos la nación de los niños", ha puntualizado.