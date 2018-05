Una treintena de madres con perfiles en redes sociales piden que se valore su papel y más ayudas

18/05/2018 - 19:04

Una treintena de madres con perfiles en redes sociales, asistentes al III Encuentro Bloggers & Maternidad organizado por la Fundación Redmadre, han pedido que se valore el "papel fundamental" de las madres para la sociedad, la aportación de los hijos a la familia y la necesidad de que las instituciones públicas den ayudas a las madres y se permita la conciliación.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Durante el encuentro, que tuvo lugar este jueves 17 de mayo en Madrid, la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha agradecido a las bloggers "la importancia de su trabajo contando historias acerca de la maternidad en un plano de normalidad, sin denostarla ni ensalzarla artificialmente".

La blogger María Teresa Robles, autora del perfil de Instagram @ponundownentuvida, madre de un niño con Síndrome de Down y leucemia ha contado cómo empezó en las redes sociales en septiembre de 2017 porque necesitaba una donación de médula para su hijo José María.

Robles ha destacado que los niños con Síndrome de Down aportan a la sociedad y puso como ejemplo a su hijo. "José María está moviendo mucho más de lo que haría yo si hubiera puesto una cuenta personal. Está moviendo muchos corazones. Una cuenta de Instagram no crece sola, crece porque hay algo que interesa, no en cuanto a vender un producto, si no en cuanto a alguien", ha subrayado.

Por su parte, Carla Pariente, del perfil @entremamas, ha reflexionado sobre la soledad en la maternidad y ha pedido espacios para que las madres puedan hablar y sentirse comprendidas. "Estamos solas en medio de un montón de gente que no comprende cuáles son las necesidades de la madre ni las del bebé. Las madres estamos limitadas, se nos veta, y es como si después de ser madres ya no fuéramos válidas para la sociedad", ha indicado.

Por su parte, Leire Navaridas, en su intervención sobre 'El duelo tras un aborto' ha advertido de que "el desamparo" que sufre la madre embarazada es "total". Mientras, la psicóloga y terapeuta familiar María Carmen González Rivas ha ofrecido consejos prácticos para afrontar la adolescencia de los hijos.

"Es muy importante la escucha activa, ya que así el hijo percibirá que les importa a sus padres. Además de ser imprescindible favorecer el desarrollo de su autonomía, dejando que se hagan responsables de sus tareas", ha enfatizado.